摳男被甩！怒向前女友討1.5萬交往花費：媽媽包的水餃一顆3.5元

▲情侶交往期間的花費，有些人會要求AA制。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

情侶交往除了考驗感情，價值觀也很重要，許多人約會不計較費用，不過也有人講求AA制。大陸貴州就有一對男女，交往時都由男方付錢，分手後男方到派出所報案，聲稱要拿回談戀愛期間的花費，每個項目一一列出，就連媽媽包水餃也算了進去，消息曝光在網路掀起熱議。

據了解，女子和男友分手後，男方到派出所報案，要討回交往期間花的費用，就連媽媽包的水餃也要計較，平均一個水餃0.8元人民幣（約3.5元新台幣）。透過訊息可見2人為了相關花費爭執不休，女子說道：「那個藕粉錢，我是算的買煙彈的和其他了的」，男子則解釋：「藕粉送阿姨的，跟妳沒關係」，還不忘狠酸：「雖然妳很一般，阿姨確實好」。

▲男子要求討回交往期間的費用。（圖／翻攝自微博）

最後，女子總共歸還3422元人民幣（約1.5萬元新台幣）。此事在陸網引發討論，網友紛紛留言，「這樣的人還找得到女朋友？」、「很嚴謹」、「不愧是前男友」、「以後估計不好找對象了，誰家閨女敢和他談戀愛，必須得成，不成就得還錢」、「算什麼男人」。

另外，也有不少人慶幸，「花這3000多遠離垃圾男人真是太值了」、「女子做得挺好，花點錢早點離開這種男人也是對的」、「恭喜女孩子脫離苦海，這種男人早分手早好」、「還好分手了，女生解脫了」、「必須說：分手快樂」。

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