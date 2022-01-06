快訊／又一境外改列本土！檢疫旅館再爆群聚「染Omicron」

▲案17073、17127關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增43例COVID-19確定病例，為昨(5)日公布尚未取號的3例本土個案(案17307-17309)及40例境外移入；另確診個案中無新增死亡；另去年12月31日公布之案17127境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17073之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,036,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,016,638例排除)，其中17,198例確診，分別為2,532例境外移入，14,612例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

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2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。