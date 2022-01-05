降幅六都第一！高雄重大職災創新低　多面向工安督導策略奏效

▲高雄重大職災創新低「降幅六都第一」，多面向工安督導策略奏效。（圖／高雄市勞工局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府為有效監督職場安全衛生，高雄市長陳其邁指示加強工安督導，勞工局去年5月成立工安督導小組，透過源頭控管、分級檢查、擴大聯檢、積極宣導與深化管理等策略，公私協力推動工安，以預防職業災害。經統計去年重大職災死亡人數計27人，創歷年新低，較前年49人，減少22人，減災44.9%，降災幅度六都第一。

工安督導小組主要有營造安全小組、石化業製程安全小組、局限空間作業安全小組，並結合市府與中央部會團隊共同推動減災措施，包括實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，要求營建業者落實工地自主檢查、減災防災。

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▲▼高雄重大職災創新低「降幅六都第一」，多面向工安督導策略奏效。（圖／高雄市勞工局提供）

勞工局與經濟部特檢小組針對林園工業區石化廠進行診斷檢查，並要求關鍵製成不得委外作業；建立局限空間作業廠商安全標章管理制度，與安控地圖及行動稽查網路系統，作業廠商作業前須上系統通報，經確認後方能入槽作業等措施。

勞工局長周登春表示，保障勞工安全與健康是市府重要施政目標，也是勞工局的使命與責任，形塑職場安全衛生文化必須多管齊下，未來將擴大運用各項資源及政策工具，加強墜落、倒塌崩塌、捲夾、感電、被撞等重點災害危害的預防，與持續督促石化製程、局限空間、維修歲修等高風險作業安全措施，並將積極宣導及輔導事業單位深化職業安全衛生自主管理。

▲▼高雄重大職災創新低「降幅六都第一」，多面向工安督導策略奏效。（圖／高雄市勞工局提供）

勞檢處長郭清吉指出，市府招商引資有目共睹，各項重大工程及民間投資陸續啟動，勞檢處新年度將持續實施高風險廠場及工程強化勞動檢查，嚴格要求業者落實職場安全，企業或勞工朋友若有職業安全衛生防災需求或任何問題，歡迎電洽勞檢處07-7336959。