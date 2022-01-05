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北市暗巷驚現天坑！轎車直墜1.5米深巨洞　居民嚇醒：以為又地震

▲▼和平東路三段509巷一處建築工地發生地面塌陷事件，一輛停在路邊的銀色轎車半截車身掉進坑洞裡。（圖／記者游宗樺攝）

▲和平東路三段509巷一處建築工地發生地面塌陷事件，一輛轎車掉進坑洞裡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市5日凌晨2時許，和平東路三段509巷一處建築工地發生地面塌陷事件，一輛停在路邊的銀色轎車半截車身掉進坑洞裡，附近住戶聽到巨大聲響，地面在震動以為有地震，出外查看驚見路面出現約30平方公尺，深約1.5公尺的天坑，緊急報警。警消到場封鎖該段道路，並通知施工單位到場處理，路面塌陷原因有待後續釐清。

據了解，該建案為地上24層、地下3層樓集合住宅建築，事發前該工地進行連續壁工程，到了深夜停工後，工地卻傳出巨大聲響，不久半邊馬路便開始塌陷，一輛銀色轎車也因此掉落坑洞，大量水源也湧入坑洞，民眾見狀趕緊報警。警方到場圍起封鎖線，並通知相關單位到場處理。

▲▼和平東路三段509巷一處建築工地發生地面塌陷事件，一輛停在路邊的銀色轎車半截車身掉進坑洞裡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼和平東路三段509巷一處建築工地發生地面塌陷事件，一輛停在路邊的銀色轎車半截車身掉進坑洞裡。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場拉起封鎖線，並通知相關單位到場處理。（圖／記者游宗樺攝）

附近住戶表示，早在去年12月時，工地施工當下就有感覺家在搖晃，擔心住家地基受到影響，當時有找建管單位到場處理，但受法規限制，自己住的建物不在場刊範圍，而施工期間導致的房屋龜裂、倒塌才能由工程單位負責，如果是施工完畢數年後發生狀況，擔心之後發生地震，恐怕讓附近的老舊公寓發生倒塌意外而求償無門。

也有住戶說，4日下午3時許該路段地面就出現裂痕，還有微微下陷的趨勢，當時找建商及建管單位到場，只表示這情況還需要再觀察，不料5日凌晨該處便傳出巨大聲響，下齵查看見到馬路塌陷，擔心從饒河街下班的兒子騎車經過會摔落進去，立即打電話報警，並在現場後方警戒。

▲▼和平東路三段509巷一處建築工地發生地面塌陷事件，一輛停在路邊的銀色轎車半截車身掉進坑洞裡。（圖／記者游宗樺攝）

▲大量水源從工地流出。（圖／記者游宗樺攝）

警方協調拖吊車到場，將掉落坑洞的轎車吊出。由於工地圍籬張貼公告，表示因1月3日發生地震及餘震導致路面下陷，建商將依程序申請路權協助儘速改善，相關單位暫不排除天坑與地震有關，已派員到場，後續賠償問題及工安責任有待後續調查釐清。

▲▼和平東路三段509巷一處建築工地發生地面塌陷事件，一輛停在路邊的銀色轎車半截車身掉進坑洞裡。（圖／記者游宗樺攝）

▲建商在工地圍籬張貼公告，指出因地震影響，導致路面出現裂縫。（圖／記者游宗樺攝）

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