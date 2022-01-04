快訊／新莊警分局偵查隊長「酒駕」！火速被拔官、記大過

▲新莊分局。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪、林昱萱／台北報導

新北新莊分局偵查隊長古新民，4日凌晨2時許酒後駕車，在經過保安大隊的酒測路檢點時，被當場攔下進行酒測，經酒測後發現其酒測值達0.6，因此被依公共危險罪送辦，訊後也將移送地檢署偵辦。

據悉，古員於3日恰逢輪休，於中午獨自前往友人家中飲酒後先返回駐地休息，當晚10時許自認為酒精濃度已代謝，於是從新莊警分局駕駛私人自小客車前往北市訪友，行經北市大同區重慶北路（國道一號重慶北路交流道口）時，遇到北市警局保安大隊員警攔查，員警聞到車內有酒味，於是要求古員下車接受檢測，酒測結果酒測值達0.6MG/L，已涉嫌公共危險罪，員警於是將古員帶回偵辦。

事後古員也主動電話通報新莊警分局，得知自家員警酒駕被逮，分局長更是震怒與痛心，除了強調依法究辦外，警察局也迅速處置，立刻將偵查隊長古新民記大過並撤職查辦，同時年度考績也列為丙等，改調為內勤警務正。

新北市警局也重申，已多次要求所屬員警嚴禁酒後駕車，但仍發生這樣的憾事，警局也將深刻檢討，並加強宣教酒駕零容忍的觀念，同時鼓勵員警從事正當休閒活動紓解壓力，杜絕不必要飲宴應酬，避免類此情事再次發生。