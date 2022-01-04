SOD是真的！人妻帶小鮮肉回家　被抓包辯「修完水電就走會欠人情」

▲郭女多次帶鮮肉回家過夜，挨告辯稱對方是同志。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

台中一名何姓男子發現，妻子郭女去年3月到某公司就職後，沒多久就和比她小7歲的王姓男同事搞上，還被監視器拍下親熱、走進家門留宿的畫面，郭女竟還辯稱王男是同志，修完水電太晚了才留下來睡。台中地院近日判決，郭女與王男須連帶賠償何男20萬元，可上訴。

根據判決書內容，何男105年和郭女結婚，育有2名子女，郭女於去年開始上班，此後生活作息開始改變，時常跑出門不交代行蹤，何男一次決定跟蹤妻子，就在家附近目睹她和一名男子熱吻，便氣得帶走孩子回老家住，要求和妻子分居幾天冷靜一下。

沒想到何男才搬走沒多久，郭女就帶王男回家過夜好幾天，2人時常一起出門上班，郭女甚至將家鑰匙給王男讓他自由進出，何男也從電梯監視器畫面看見，郭女和王男卿卿我我的畫面，氣得向2人求償100萬元。

郭女辯稱，王男是到她家幫忙修理水電、拼裝家具，修完就已經很晚了，若此時要他回家會欠人情，且會打擾到他從事早餐業的家人，才讓他留宿睡在沙發，且王男是同志，否認兩人有超乎正常男女相處行為。

王男則提出他和一名男子頭部互相倚靠的照片作證，稱他只把郭女當閨蜜，絕非男女交往關係。

台中地院法官認為，郭女曾在與何男對質時提到，若何男撤告，就會停止和王男往來，且監視器畫面也拍下2人親暱互動、多次留宿，而王男提供的男男照片並無任何擁抱、親吻之動作，無法證明他是同志、不可能和異性產生情感，故認定2人互動逾越已婚女性與男性間之正常社交往來範疇，判連帶賠償郭男20萬元，可上訴。