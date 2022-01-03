突然就搖！地震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪

▲超多人納悶，為何這次沒收到國家級警報通知。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣東部海域3日傍晚5點46分發生規模6.0有感地震，最大震度為宜蘭縣武塔、宜蘭縣宜蘭市、台北市信義區、台北市、新北市4級，PTT馬上刷一排地震文。其中，就有不少人發現一件怪事，紛紛納悶問卦，「有人收到警報嗎？」「為什麼那麼大的地震沒有警報？」「沒有警報是在大什麼？」

稍早一地震，就有網友發現一件怪事，那就是居然沒有「國家級警報」，有人就直呼，「地震那麼大，嚇到都漏2滴了，結果辦公室一個警報聲都沒有，說好的地震預警系統呢？」還有人表示，「身邊沒半個人有叫」、「平常小震警報那麼多，還不時有測試用的，這次真的來個大的卻一點聲音都沒有，X警報哩？」

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話題一出引發討論，「全都沒響，真的奇怪」、「這是最近最大的地震吧」、「我以為只有我邊緣人，原來大家都是」、「X！台北四級沒收到」、「台北市也4級啊，也是沒收到」、「我覺得被說擾民後常常沒響，滿意了吧？」

而氣象局粉專「報地震 - 中央氣象局」曾解釋，要發動國家級警報，地震必須符合2條發布條件，包括「預估地震規模5.0以上」、「預估震度達4級以上」。不過，這次地震其實2條件都符合，為何沒有發布國家級警報，還得等氣象局說明。