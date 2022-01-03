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簡訊「我要X妳」騷擾離婚婦挨揍慘死　6煞動私刑賠288萬仍重判

▲▼男遭打爆頭6天不治，同居女林雅婷(右)找弟弟吆喝友人教訓死者吳男。（圖／記者劉昌松攝）

▲離婚婦林雅婷(右)遭前夫麻吉吳男淫穢簡訊騷擾，找弟弟吆喝友人教訓對方鬧出人命。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新北女子林雅婷去年離婚後，遭分租同層公寓的吳男傳淫穢訊息騷擾，憤而找弟弟撂人來趕走吳男，林女的前男友聞訊，也叫4個幫手到場教訓吳男，吳男睡夢中慘遭亂棒痛毆頭部等處成傷，住院7天不治， 林女等人都否認意圖殺人，台北地院審理認定林女等人以多欺少但無殺害吳男的動機，依傷害致死等罪判6名成年人各4年到10年徒刑，2名少年移送少年法庭處理。

判決指出，吳男是林雅婷黃姓前夫的朋友，林女受黃男之託，將新店區3樓住家分租1房給吳男，去年（2021年）黃男與林女離婚搬走，吳男續住卻不規矩，去年4月5日深夜11時許，吳男傳訊息給林女宣稱「我想X妳」、「用力的往妳子宮裡內射」等語。

▲▼林雅婷收到分租室友傳來的侮辱簡訊，憤而找弟弟揪人教訓吳姓男子。（圖／讀者提供）

▲林雅婷收到前夫麻吉吳男傳來的淫穢簡訊，憤而找弟弟揪人教訓對方。（圖／讀者提供）

正在超商上班的林女看到吳男傳來的淫穢訊息，聯繫黃男抱怨但黃男不相信，林女氣得告訴弟弟林宜辰， 林男立刻揪2名從小一起長大的哥兒們楊廸翔、李承恩，到林女住處要教訓吳男並趕走。林女另找當時人在對岸的前男友求助，前男友聯繫朋友劉耀升稱林女可能會遭吳男性侵，要劉男去幫忙保護。

劉男找男子范富凱並威逼2名少年共同到場助陣，隔天（6日）凌晨1時許與林女4人會合後，分持鐵棒、球棍闖入吳男房間，吳男被林男大叫一聲驚醒，只來得及喊一句「等一下」就慘遭圍毆，林女、劉男與楊男沒動手，其餘5人不顧吳男求饒，亂棒外加踹踢，將吳男打得頭破血流、遍體鱗傷，見吳男昏死才罷手。

林女報案謊稱吳男半夜抓狂，不斷用自己的頭去撞牆而倒地不起，其餘眾人先閃，等警方被誤導而將吳男送醫後，林女和弟弟連忙清理現場血跡。吳男住院至同月12日上午，因顱骨骨折、顱內出血等嚴重傷勢不治，劉男涉威脅2名少年頂罪，最後由林男投案企圖扛下所有責任，但檢警發現疑點，揪出林女8人涉案。

林女辯稱只想找人趕走吳男，看到劉男帶人來還拿出球棒，她詢問「有必要這樣嗎？」眾人回稱只是要嚇唬吳男，後來吳男被打得奄奄一息，她急忙聯繫前男友制止劉男等人繼續施暴，林男等5名動手嫌犯否認意圖殺人，都自稱僅打吳男手腳等非要害部位，劉男承認撂人到場但沒動手，楊男堅稱待在客廳沒進房圍毆吳男。

法官審理認為林女等人與吳男沒深仇大恨，2掛人馬也是偶然聚集，甚至其中多人不認識吳男，應無殺人動機，但林女、楊男和林男、李男及范男，都有能力預見吳男遭如此暴打可能會出人命，即使賠償吳母共288萬元達成和解，法官仍依傷害致死罪，判林男10年徒刑、范男9年6月徒刑、林女7年4月徒刑，李男7年10月徒刑，楊男7年2月徒刑。

同案2名少年被移送少年法庭處理，都供稱受劉男指示動手，但法官認定劉男沒跟眾人一起上樓，而是等到吳男被打得意識不清時，他才進入林女住處並始終站在客廳，不知吳男已受重傷，且事發後，劉男第一個賠錢和解，因此依傷害罪判刑4年。全案可上訴。

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