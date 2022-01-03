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韓國瑜金主遭爆是「中天生技總裁」　他：韓先生來敲國民黨大門

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜辦新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜沉寂2年後，2日在台北舉辦新書記者會，現場人山人海，並宣布成立「台北市典亮慈善基金會」，擔任董事長一職。名嘴李正皓分析韓國瑜這次背後金主，並直言「韓先生真的來敲門了，只是這次敲的是國民黨的大門」。

李正皓表示，韓國瑜此次復出，他早就評論背後一定有火力支援，絕不是光棍司令，現在隨著韓國瑜新職務「典亮慈善基金會」董事長的公佈，韓國瑜的後台已經非常清楚，中天生技集團總裁路孔明。

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜新書發表會人山人海。（圖／記者周宸亘攝）

李正皓指出，從第一張台北地方法院公告很清楚表明，典亮慈善基金會成立於2020年4月20日，財產總額登記為1000萬元，捐助人為路孔明（中天生技集團總裁）；而第二張台北地方法院的公告則清楚載明該基金會的原董事長姜忠良與今年的8月23辭任，董事長一職改由韓國瑜擔任。

李正皓提到，中天生技集團包含中天生技、合一生技、中天(上海)生技、棉花田、棉花田有機農場、中天健康事業等，其中集團最有名的事業體就是開發出糖尿病足部傷口潰瘍藥的合一生技，也因爲此款新藥，合一生技股價在2020年初到年中曾經大漲20倍以上，當時韓國瑜也在財產申報中被發現持有該公司股票100張，媒體預估韓國瑜從最低點到最高點，至少賺進4000萬元。

李正皓認為，如今，韓國瑜出任由中天生技集團總裁出資成立的基金會董事長一職，未來韓國瑜復出之路的火力與子彈支援會少嗎？韓先生真的來敲門了，只是這次敲的是國民黨的大門。

▼李正皓爆料，韓國瑜復出背後金主是中天生技集團總裁路孔明。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼李正皓爆料，韓國瑜復出背後金主是中天生技集團總裁路孔明。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼李正皓爆料，韓國瑜復出背後金主是中天生技集團總裁路孔明。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

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