繼啟示錄之後　「新天地教會」舉辦線上講座解釋天國奧秘比喻

▲「新天地教會」將於2022年1月3日起在線上向全球播出「天國奧秘比喻與實狀見證」講座。（圖／新天地教會提供，下同）

生活新聞／綜合報導

在啟示錄講座的熱烈反響中，「新天地教會」將於2022年1月3日起在線上向全球播出「天國奧秘比喻與實狀見證」講座。

繼啟示錄講座後，「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（總會長：李萬熙，以下簡稱「新天地教會」）將於2022年1月3日起舉辦「天國奧秘比喻與實狀見證」講座。根據新約聖經，曾經用比喻隱藏的天國奧秘將在特定的時候明明地告知（參考：馬太福音13:34-35，約翰福音16:25）。因此，在啟示錄成就時，本系列講座將按照聖經把天國奧秘比喻的真意清晰地向全球民衆傳講。

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「新天地教會」表示，講座將由「新天地錫安基督教宣教中心」的講師進行，共分24次講解，會在2022年1月3日至3月28日每週一、四台灣時間上午9點通過「新天地」官方YouTube頻道以24種語言播出。其中，1月3日播放的第1講將由李萬熙總會長親自解説。講座主題包括《兩種神》、《聖經常識》、《種子、田地、樹、鳥的比喻》、《糧食與面酵的比喻》、《器皿、天平、杖的比喻》、《火、香爐、鍋的比喻》、《光、燈檯、瞎子、聾子、禮服的比喻》、《寶物和富人的比喻》及《石頭和偶像的比喻》等共24個主題。

▲講座將由「新天地錫安基督教宣教中心」的講師進行，共分24次講解。

通過這一系列講座，「新天地教會」所教授的啟示話語之實體將更加明確地顯現出來。由「新天地教會」所運營的「錫安基督教宣教中心」在初級聖經課程中所講解的就是用比喻記載的天國奧秘及其真意，而該課程特色是僅僅通過聖經講解用比喻所記載之天國的真意。完成課程後，無數畢業生表示，「這是只有神來解開才能知曉的至高的話語。」

此外，在啟示錄講座後，來自全球各地的話語學習申請接踵而至，只在短時間內已有1千200餘名牧師簽訂了關於聖經教育的諒解備忘錄。其中，許多已經參加啟示錄講座的牧師表示將會出席初級課程講座，因而預計本系列講座也將有眾多牧師參加。

▲「新天地教會」表示：「天國奧秘在聖經裏是通過比喻來隱藏的。」

「新天地教會」表示：「天國奧秘在聖經裏是通過比喻來隱藏的，若只是拘泥於字面，就會在解釋屬靈內容時出現極大的偏差。聖經舊約預言了要用比喻說出古時的謎語（參考：詩篇78:2），這在耶穌初臨時已經成就。此外，耶穌預言了時候將到，不再用比喻，乃要明明告知天國真正的含義與實狀（參考：約翰福音16:25）。通過本系列講座便可確認耶穌的預言在如今已經成就。」