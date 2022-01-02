台銀首勝開張後狂電璞園44分　陳國維透露2連勝關鍵

▲台銀豪取2連勝。（圖／籃協提供）



記者路皓惟／新北報導

第19季SBL台銀今(2)日對上全本土的璞園，延續昨日勝場開胡氣勢，連續2天全員皆有得分，其中「台銀魔獸」謝宗融本場繳出15分17籃板2助攻4阻攻3抄截全能數據，終場台銀就以105比61擊退璞園，豪取2連勝。

面臨洋將仍在隔離的璞園，台銀來勢洶洶，首節不久便掌握比賽節奏，並將比分拉開，張家禾跟高健益外線火力全開，第一節就將分差擴至14分，以26比12領先。

次節璞園不斷衝撞禁區造成台銀多次犯規，但台銀也展現出韌性，由簡家暐板凳出發，串聯起全隊攻勢，單節獨拿分，加上「台銀魔獸」謝宗融主宰禁區，上半場就已達成「雙十」，讓璞園始終無法縮小分差，上半場結束台銀領先多達29分。

下半場璞園從防守做起，利用轉換快攻打亂台銀節奏，加上莊又齊兩顆三分球及姜廣謙連續切入合力砍下18分逐漸拉近比分，但台銀張家禾挺身而出，同樣以兩顆三分球回敬璞園，同時謝宗融回到場上，大大增加台銀禁區的強度，進入決勝節，台銀握有31分的領先，為比賽提前定調，終場台銀大勝璞園44分。

台銀昨日首勝開張，今日再以大分差擊退璞園，拿下2連勝，賽後總教練陳國維表示，「針對上周的攻守缺失去修正問題，像是籃板球少，以及三分球命中率低的問題，鼓勵球員們大膽出手，這周有明顯看到球員的改善成果。」

台銀本季被視為奪冠熱門之一，但無意間帶給球員壓力，球員打得綁手綁腳，陳國維說：「上周比賽結束後，有跟球員溝通，發現大家太過想贏，所以我們協助引導球員回到享受比賽的感覺，告訴球員感恩、珍惜舞台，好好享受每一場球賽，球員打出好比賽，自然而然，大家也會想進場看球。」

▲「台銀魔獸」謝宗融繳出15分17籃板2助攻4阻攻3抄截全能數據。（圖／籃協提供）