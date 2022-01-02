雙碩士家庭「兒子竟是學渣」　學霸媽痛心：老公被氣到心絞痛

▲學霸父母兒子竟是學渣。（圖／翻攝自好看視頻／小象TV）



圖文／CTWANT

許多父母都會希望兒女讀書能讀好一點，將來在就業選擇能比較多，發展也會比較好。大陸一名高學歷媽媽透露，與老公都是碩士畢業，沒想到卻教育出一個學渣兒子，老公還被兒子氣到2次心絞痛。

大陸一名媽媽表示，自己和老公都是一流大學碩士畢業，畢業之後通過人才引進順利入籍北京，照理說，雙學霸組合的家庭應該是錦上添花，但實際上卻不是如此；老公從一年級每天陪著兒子讀書，結果兒子上了高三卻開始討厭讀書，成績越來越差，成了班級裡的學渣。

該名媽媽嘆氣，兒子就讀的學區一本（大多數是全國重點大學）升學率就高達70%，現在別說一本，連三本都考不上，兒子若能順利混到高中畢業就不錯了。她實在想不明白，自己和老公都是一流大學碩士畢業，為何兒子的學習狀況一塌糊塗，難道都沒有一點基因遺傳嗎？

她無奈地說，兒子學習不好就算了，還喜歡跟他們拌嘴，老公因此被氣到2次心絞痛，「現在我們已經對孩子沒有任何期待，只希望他能平安健康就好。」

影片曝光後引起討論，網友紛紛留言「厭學就是小時候沒教育好，養成了懶骨頭，懶病從小到了大」、「並不是父母很優秀，基因很強大，孩子就一定遺傳的到」、「有父母平庸的生出優秀的孩子，也有高知識的父母生出平庸的孩子」、「我覺得問題是出在父母的身上」。 （影片請點我）

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