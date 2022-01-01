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元旦4項教育新制上路　教育實習生等逾萬人受惠

▲▼ 教育部。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部在元旦有4項新制上路，包括教育實習生在內等超過萬人受惠。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今（1日）是2022年元旦，共有補助教育實習獎助金等4項教育政策新制上路，教育部指出，教育實習學生從今年起每人每月可領5千元獎助金，至多請領6個月，另配合行政院調整軍公教人員薪資及職務加給，將調高公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員薪資及職務加給4%，約有1萬名員工受惠。

今天是元旦，各部會都有不少新制度開始實施，教育部也有4項新制開始實施，包括從今天起，提供全國5000名教育實習學生，每人每月新台幣5000元，最多請領6個月、3萬元，將由教育部規畫2億元的「教育實習獎助金」支付，也打破國內實習教師近20年沒有實習津貼狀況。

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另配合行政院調整軍公教人員薪資及職務加給，教育部也從今天開始，比照行政院調整軍公教人員薪資及職務加給，調高公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員薪資及職務加給4%，約有1萬名員工受惠。

此外，教育部也從今天起，針對偏遠地區學校廚工加碼補助，凡是學校屬偏於遠地區學校，並設有廚房，學生數70人以下者補助一位廚工，以月薪僱用者，每人每一年最高補助，從31萬2000元提高到35萬元；而退撫基金費率調整也從今天開始調整，教育人員退撫基金提撥費率起調整為14％。

而在今年8月起，配合政府「0-6歲國家一起養」政策，教育部針對將針對就學費用再降低，凡是子女就讀公立、非營利、準公共幼兒園者，家長每月繳費較7月以前每月再減繳500元，最多繳費不超過3000元，第2胎以上再優惠，低收及中低收入家庭子女就學「免費」。

延續上述政策，教育部針對育兒津貼，今年8月1日起將再提高，家長自己帶或就讀一般私立幼兒園的2歲至未滿5歲幼兒，且最近年度家庭綜合所得稅率未超過20%者，每月發給育兒津貼由3500元提高至5000元，第2胎以上再加發，已領取育嬰留職停薪津貼者也可以領。

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