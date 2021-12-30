跨年加碼！東森購物48hr快閃6%禮物卡回饋　參加摸彩送東森幣

▲東森購物網推出「2022尾牙派對」狂歡優惠迎接2022年，並在12/31、1/1加碼跨年48小時快閃優惠。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接2022年，東森購物網推出「2022尾牙派對」狂歡優惠，大方送尾牙紅包，首推12/31及1/1跨年48小時快閃優惠，全站消費滿千並登記，可獲得6%禮物卡回饋；另外，每日登入網站參加尾牙摸彩活動，免費送東森幣，中獎率100%。

迎新年，東森購物網率先加碼天天送優惠，即日起到1/17（一）每日一千張折價券「一鍵全領」限量開搶，此外，2022會員挑戰任務牆活動全新上線，累積5筆滿千訂單就送500元折價劵，活動最高可得15500枚東森幣。

網站同步推出多項消費滿額抽獎活動，APP下單消費不限金額並登記，就有機會抽筆電；「東森離島配」只要在一月份消費並指定配送離島地區，限量登記前150名，單筆滿千回饋50%東森幣。1/6至1/17期間參加2022幸運色活動，消費滿888元即可抽獎，最高可獲得2022枚東森幣，共2萬個獎項，安慰獎還有100元折價券。

新會員也有好禮，即日起到2/9（三）凡註冊成為東森購物網會員，立即送500枚東森幣，消費滿500元並登記，加碼送399元折價券，還有機會抽價值超過7000元的新年福袋，包含創意帆布袋、東風衛生紙及廚房紙巾、ASHIYA肌因賦活馬臍帶白晳無瑕精華等精選商品。