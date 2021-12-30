5000萬分之一機率！她擁有罕見「雙子宮」還左、右都懷胎

▲女子擁有雙子宮還同時著床受孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

擁有2個子宮已是非常罕見，沒想到竟還能同時著床受孕。美國一名女子擁有雙子宮，之前她都由右子宮產下2名小孩，沒想到今年年初她的左、右子宮都各自懷有胎兒，不過其中一名胎兒早產後不久就離世。

根據《早安美國》（GMA）報導，住在內布拉斯加州（Nebraska）、今年24歲的梅根（Megan Phipps），天生具有罕見的雙子宮與子宮頸，先前都是由右子宮懷孕產下2子。今年初她再度懷孕，但左、右子宮分別有受精卵著床，使她懷有雙胞胎。梅根表示，「6月時，我的腹部感到極度疼痛，常去的婦產科不知道我為何會這樣，轉給專家診斷後，才知道我懷了雙胞胎。」

新生兒重症監護室的兒科醫生馬克（Mark Brisso）博士說道，「梅根的情況機率僅5000萬分之一，相當罕見，我們也告訴她胎兒的存活率可能只有1%。」檢查時梅根的子宮正在收縮，當時胎兒僅22週大，但梅根仍堅持產下雙胞胎。並於6月11日順利生下姐姐萊利（Riley），6月12日生下妹妹里斯（Reece）也出生，但2人體重都低於454公克。

不過出生後12天，萊利就不幸過世，而妹妹里斯住院了144天，藉由12次輸血，以及使用45天的呼吸器後，順利存活，體重約達3.6公斤，並於11月2日出院，成為該醫院第一個存活下來年紀最小的嬰兒。

梅根表示，她將萊利的骨灰罈放在里斯身旁，「我不斷向她說著，只要她（里斯）肯繼續努力活下去，我就會與她一起奮鬥，我想告訴全世界的母親們，任何事都是有可能的」。醫師馬克也感到無比慶幸，「這真的是奇蹟，也辛苦了堅持誕下孩子的梅根，醫學界又跨出了一大步。」