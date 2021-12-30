基隆3警「涉毒黑吃黑」勾結毒犯！暗槓毒品賣錢　判決結果出爐

▲基隆警員涉毒品黑吃黑販毒案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、林昱萱／基隆報導

基隆一名張姓員警、黃姓員警勾結車手，暗槓了本須上繳的100多萬元贓款，而經檢警深入調查後發現，周姓員警、一名余姓男子均牽涉此案。對此。基隆地院審理後，依法判余男6年、張男5年6月、黃男3年、周男2年6月徒刑。

回顧整起事件經過，2021年2月5日晚間有2名員警遭到暴打，而經檢警涉入調查後發現，該2名員警是因為與查緝對象共謀、想假借查案知名，行侵吞黑錢之時，而當晚匯兌上游賴姓嫌犯透過管道邀約員警談判，想要追回100多萬元的款項，但黃姓員警堅稱不知情，這才遭當街暴打。

判決指出，余男與張男其實是好友，兩人交情很好，而張男因為知道余男有購買毒品的管道，且因為毒品案件遭通緝，在績效壓力之下，要求對方提供毒品等案件查緝作為績效，而余男則基於牟利，且可作人情給張男，兩人在此條件下達成毒品黑吃黑、金融黑吃黑的謀議，而在毒品黑吃黑的協議內容為，張男、余男侵占毒品後雙方平分，而由於員警並未施用毒品、也沒有管道，因此張男將一半毒品價金交給余男後，由對方將毒品賣出，而張男再自行決定要如何將錢分配給參與之警員。

▲▼基隆警捲入毒品黑吃黑，30日出庭前往法院。（圖／記者郭世賢翻攝）



另外，周姓員警在業績、經濟壓力、黃姓員警在經濟壓力之下，答應了張男的邀約，共同加入黑吃黑。其中，余男就於2020年4月間，約出葉姓男子要交易毒品，並故意將消息透露給張男，而張男知悉後則立即帶著黃男、周男前去查案，並扣下對方的毒品150克。

隨後張、周2人將毒品據為己有後，又交由他人將毒品混充白砂糖，作為查案用的證物，之後剩下的75公克，則由他人轉交回給余男，余男則交付6萬元的現金給張男，並由張男分配。另外，隔一個月後，余、張2人又用同樣方式扣得毒品130公克，之後余男再輾轉付錢給周姓、黃姓、張姓、蘇姓等4名員警不等價金。

另外，蘇姓員警的部分，其堅稱絕對無犯下此案並表示，雖然有目睹掉調包毒品過程，但他並未提供裝有砂糖的夾鏈袋給對方掉包毒品，且雖然案發後，周姓員警有匯款5千元給自己，而經詢問後，發現該款項是張男要求匯款，自己當時有想將該筆款項還給張男，卻遭到對方拒絕。

法官認為，沒有證據可以證明蘇姓員警與本案毒品黑吃黑案見有關，因此判其無罪。其餘，張員、周員、黃員等人則都被依違反貪汙治罪條例等罪依法判刑。