遭啃老逆女殺害棄屍！警衛爸「最後通話曝光」　

記者游瓊華、鄧木卿、陳羿妏／台中報導

台中32歲就讀碩士江姓女子夥同34歲張姓男友，殺害父親並將遺體棄屍山區，引發社會譁然。如今，江父的最後一通電話也隨之曝光。據了解，擔任國小警衛的江父生前曾撥給小女兒，表示大女兒與男友於校外徘迴，而小女兒當時因無法勸走姊姊，眼看父親不在警衛室，以為父親擺脫姊姊、趁隙離去便返家，結果卻發現父親整夜沒回家，才驚覺不對勁，打電話報警，全案因而曝光。

▲台中弒父情侶檔。（圖／翻攝臉書、民眾提供）

據了解，江女當初申請助學貸款、在家人的供應下，赴美就讀社區大學，期間結識張姓男友，未料7年後，因被中斷金援，無奈返台，且疑似不滿父親阻止其與張男交往，竟懷恨在心，埋下殺機。

27日晚間11時許，江父發現大女兒與張男到校外徘迴，趕緊打電話給小女兒，而小女兒勸離姊姊不成，看到父親不在警衛室後，以為父親趁隙離去、順利擺脫姊姊，結果父親卻是整夜沒返家，驚覺不對勁，趕緊打電話報警，才知道原來父親早已被姊姊和張男痛下毒手殺害。

▲棄屍現場。（圖／記者鄧木卿翻攝）

根據警方調查，江女與張男於在校外與剛下班的江父談判，期間一言不合，張男竟持榔頭猛砸江父頭部致死，隨後再騎機車約10分鐘，前往太平區黃竹山區進德寺附近一處山溝中棄屍，還以石頭壓帆布蓋住屍體遮掩，一路上江女都騎車尾隨在後把風，待完成屍體棄置後，2人還一起回到住處。

警方接獲江家次女報案後，循線找到江女與張男，起初2人態度相當冷靜、沉著，一度否認殺人，後來看到警方出示相關照片、證物，2人這才坦承犯行，隨後住處也被警方起出榔頭、血衣等證物，全案水落石出。目前檢方認定江女、張男涉犯家暴殺人罪嫌重大，且為5年以上之罪，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。