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做工藝也是做公益　台灣工藝研發中心推「綠工藝希望工程」

▲國立台灣工藝研究發展中心啟動「台灣綠工藝希望工程」。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲國立台灣工藝研究發展中心啟動「台灣綠工藝希望工程」（下同）。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣在2025年將邁入超高齡社會，而失智症人口也隨人口老化快速增加，國立台灣工藝研究發展中心啟動「臺灣綠工藝希望工程」，希望藉自然、循環、平衡、寬容、生命力等綠工藝精神融合人文關懷，深化工藝與社會的互動連結，為人們帶來希望、療癒、陪伴的力量；特別是透過工藝活動的感官刺激、社交參與，讓高齡長者創造幸福感、延緩失智發生，減少社會成本支出。

工藝中心解釋，「臺灣綠工藝希望工程」是以「一社群一工藝」理念，以工藝師、職能治療師提供核心支持服務，並以社區、NGO團體、相關民間組織及政府單位為平台，在社福體系中的醫療機構、長照機構與社區照顧關懷據點等，向樂齡長者、兒童、婦女、身心障礙者等所有人，傳達工藝手作的溫暖，亦即以工藝投入社會服務、陪伴，引領身心靈向上提升，促進社會關係融合共好。

▲國立台灣工藝研究發展中心啟動「台灣綠工藝希望工程」。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲國立台灣工藝研究發展中心啟動「台灣綠工藝希望工程」。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

台灣工藝中心主任張仁吉指出，醫療可以延長生命，而善用工藝則可讓人活得更快樂、更有品質；該中心今年與南投縣中興生活美學協會、台中市親子關懷協會、若竹兒教育基金會、勵馨基金會等民間團體，協力將台灣工藝推展於社福領域，推出「親工藝心療癒」、「iFull愛福工藝」等「臺灣綠工藝希望工程」的示範計畫，已於中投、嘉南等地共13處據點，辦理74堂工藝課程。

中心指出，「臺灣綠工藝希望工程」不僅對個人與社會具良好影響，對參與的工藝師而言，除擴大工藝應用層面，也兼具工藝社會價值實踐之積極、正面效益；未來將藉由本希望工程推動，讓更多人感受工藝帶來的生活美好體驗，也歡迎相關領域團體、組織共同加入這項極具意義的工藝社會運動。
 

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