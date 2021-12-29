快訊／新冠疫苗地圖上線！實測問題多「台北出現台南診所」

▲疫苗地圖出包，台南市的診所竟出現在台北市中正區的地圖上。（圖／翻攝疾管署網站）

記者洪巧藍／台北報導

民眾新冠疫苗接種恢復到醫院預約施打，指揮中心推出疫苗地圖「新冠疫苗防治一網通」今天上線。《ETtoday新聞雲》實測發現，部分縣市醫療院所地點錯誤，包含嘉義、基隆、台南都有診所被放到台北市地圖上，相關定位問題，等待指揮中心下午記者會說明。

新冠疫苗接種進入第三劑追加劑全面開打，指揮官陳時中日前說，考量現階段需求量不高，疫苗預約平台暫時停止，改恢復到醫療院所等模式接種，比照流感疫苗施打情形，等到第三劑接種高峰，需要平台調配時會再啟動；指揮中心這邊也會將疫苗地圖做更完整，讓大家找尋地點方便。

指揮中心也規劃地圖完整資訊於今日上線，上午10時進入網站，僅有顯示AZ疫苗資料，整體資訊尚不齊全，中午以後再次實測，4種疫苗都可以上線查找，然而卻在地圖顯示有部分錯誤。

包含台北市中正區出現台南市的傅耳鼻喉科診所，北市地圖上也可點出基隆、嘉義的診所地點，而後續進行重整後有部分錯誤消失，但原本應該有的醫療院所卻沒有顯示，如台大醫院的疫苗接種資訊點並未出現在地圖上。

▲▼疫苗地圖出包，台中市、基隆市的診所也出現在台北市地圖中。（圖／翻攝疾管署網站）