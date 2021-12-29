快訊／新冠疫苗地圖今上線、空手道團染疫狀況　陳時中14:00說明

▲指揮中心12/27記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/29）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。考量民眾新冠疫苗接種恢復到醫院施打，指揮中心將推出疫苗地圖「新冠疫苗防治一網通」預期今天上線；另我國空手道團自哈薩克返國，已有13人染疫、當中7人確認為Omicron，個案是否增加、基因定序狀況，預期都將於記者會中說明。

新冠疫苗接種進入第三劑追加劑全面開打，陳時中日前說，考量現階段需求量不高，疫苗預約平台暫時停止，改恢復到醫療院所等模式接種，比照流感疫苗施打情形，等到第三劑接種高峰，需要平台調配時會再啟動；指揮中心這邊也會將疫苗地圖做更完整，讓大家找尋地點方便。

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指揮中心也規劃地圖完整資訊於今日上線，不過截至上午10點為止，網站僅能查詢AZ疫苗供應狀況，其它廠牌資料還有待補充。

至於空手道代表團狀況，指揮中心昨指出，該團為22人前往哈薩克進行空手道競賽，返國都在集中檢疫所完成14天檢疫，到目前為止已經有13人染疫，而且當中有7人已經確認感染Omicron變異株。

染疫13人當中，大部分完整接種2劑新冠疫苗，僅有2人只打了1劑，而該團11月出國比賽時國內尚未開放第三劑接種；相關檢討有提出提供代表團選手第三劑疫苗間隔縮短相關事宜，莊人祥昨表示，會提ACIP專家委員會討論。