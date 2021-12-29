威爾鋼都吞了！80歲老翁「愛愛被拒」氣炸　揮刀殺妻猛刺心臟

▲義大利80歲老翁在聖誕節深夜殺妻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

義大利馬爾凱（Marche）發生一起駭人事件，80歲老翁維托（Vito Cangini）與妻子約定好，慶祝完聖誕佳節後，就要轉移陣地，到床上翻雲覆雨一番，未料太太卻突然沒了興致。他原本已經為此服用了威爾鋼，遭拒絕後氣得拔刀捅死對方。

綜合外媒報導，本案發生在25日深夜至26日凌晨，調查單位抵達現場時，61歲的娜塔莉亞（Natalia Kyrychok）倒臥在臥室地板上，已經斷氣。她胸口至少4處刀傷，其中一刀正中心臟，凶器菜刀依然留在現場。

維托看見警方上門，立刻坦承犯案。他認為，妻子和上司發生婚外情，才不願與自己做愛，犯案後逕自上床睡覺，隔天早上照常起床、遛狗、在城鎮裡閒晃喝酒。

▲維托認為妻子與上司發生婚外情，才不願與自己做愛。（示意圖／免費圖庫pixabay）



事實上，維托出門時曾遇到熟識鄰居，並且將案情全盤托出，請求協助報警，但對方不願插手；回家後接到妻子女性友人的電話，再次坦承殺人、請求通報，但對方不太相信，置之不理。最後，他打電話到娜塔莉亞工作的餐廳，向老闆說，「你再也見不到她了。我知道你們兩個之間有鬼」，對方終於報警。

維托與妻子結婚17年，沒有任何前科，已經依據謀殺罪名遭到拘留。當局目前沒有發現娜塔莉亞出軌的證據，死者驗屍報告也尚未出爐，全案仍在調查中。

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