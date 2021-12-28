新北驚見「砸蛋5煞」押人！虐打欠錢男菸燙雙腿　被逮唬警：在整人

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名寧姓男子賴皮不還朋友3萬元。朋友心有不甘，夥同其他4人到雜貨店買了一盒雞蛋，赴寧男住家堵人，之後見寧男步行回家，趁機突襲蛋洗，再將人押上車，載到桃園一處民宅動私刑。警方獲報循線救人，發現寧男大腿被菸燙傷，四肢還有擦挫傷，全案訊後依妨害自由、恐嚇及傷害等罪移送新北地檢偵辦。

▲寧男被丟雞蛋。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，新莊區26歲寧男日前向28歲于男借了3萬元，屢次被催討卻賴皮不還。近期于男打算與友人出遊，卻沒旅費，才想到要再向寧男要錢。27日下午2時許，于男找來24歲蔡男等4人，先去雜貨店買了一盒雞蛋，再一同開車到寧男新莊區中正路住家堵人。

▼寧男被丟雞蛋，隨後被強擄上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

期間于男與賴女及不知名的友人在車上等候，蔡男提著塑膠袋裝著雞蛋與張男在巷內守候，眼見寧男走回家，蔡、張2人立刻迎面而上，連續朝他丟擲4顆雞蛋，最後整盒朝他扔過去，雙方在巷內拉扯推擠，最後寧男被押上車載往桃園。

整個衝突過程被路過民眾目擊，警方獲報立刻成立專案小組，調閱相關監視器，鎖定于男租來的白色轎車，發現車子現蹤在桃園裕民街附近一處停車場，不到4小時，就在旁邊的一處民宅2樓救出寧男。

▼警方循線逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時于男見警方開門，還笑嘻嘻緩頰，只是朋友間開開玩笑，沒有擄人打架，但寧男大腿被菸燙傷，四肢也被打的傷痕累累，完全打臉于男說法。警方訊後依妨害自由、恐嚇及傷害等罪移送偵辦，新北地院裁定4人2萬元交保。

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