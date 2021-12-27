殺人機器滿街跑！　館長嗆爆政府「酒駕不修法」：只會抗中保台

記者邱晟軒／綜合報導

高雄市昨（26日）晚間又發生酒駕撞死人意外！一名黃姓男子開著BMW酒駕，撞上一家4口，造成37歲母親當場死亡。據了解，黃男先前就曾有2次酒駕紀錄，此次是他第3度酒駕。館長陳之漢今狂酸民進黨政府，酒駕不修法「喊一下抗中保台即可」。

針對國內頻頻發生酒駕撞死人憾事，昨（26日）又有3度酒駕男害1家4口天倫夢碎。館長陳之漢稍早在臉書發文表示，「我猜啦，政府再次震怒！再次跟酒駕宣戰！再次酒駕0容忍！」

館長狠酸民進黨政府對於酒駕，「依然不修法，依然每天忙爭權奪利，反正喊一下抗中保台即可。」

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▲酒駕撞死人頻傳，館長重砲開罵政府不修法。（圖／翻攝蔡英文、館長臉書）

貼文曝光後，引起許多網友無奈回應，「立法院的政客們只忙著自己的利益，這種事，他們沒看到，也不在乎」、「礦業法、囤房稅、社會安全網有關的人民權益，都比不上林智堅的大新竹之路」、「對他們政治有利益的法都會很快地通過，其餘的就慢慢排」、「政黨利益大於人民權利」、「選舉修法跑第一，其他的下禮拜五啦」、「現在只缺個酒駕勇者，專撞立法委員，撞完馬上修法」。

▲遭酒駕男撞死，死者臉書曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，1個多月前（11月13日）高雄才發生酒駕撞死夫妻憾事，當時館長就開嗆民進黨「又有酒駕撞死人，政客們還在四個同意不同意嗎？」館長當時痛批，「2018年至今，我直播或臉書講了無數次修法修法修法、酒駕、殺人、暴力犯罪、居住正義、車稅、虐童和司法正義，我難道沒支持過執政黨？」

館長還直言，「我討厭國民黨，但是執政黨19年答應的事情一個都做不到，台灣人中低階層難道該死？上一篇挺綠的人可否回答我？年輕人未來在那裡？老老實實守法的人安全保障又在那裡？」