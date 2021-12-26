「原以為游錫堃是老實人」　賴士葆聽完一句話：黨性如此強

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

111年度中央政府總預算案逕付二讀爭議才剛落幕，民進黨團又把攸關新竹縣市合併升格的《地制法》第四條修正草案提案逕付二讀，引發爭議。立法院長游錫堃日前表示，若自己干涉黨團總召柯建銘才是議事不中立，遭國民黨立委江啟臣批評，「民主若只剩多數決，那我們更可以直接把立法院給廢了！」對此，國民黨立委賴士葆也批評，游錫堃黨性強、推拖，立法院真的可以關門了。

賴士葆表示，原以為游錫堃是老實人，只是立法院菜鳥，不那麼熟悉立法院的運作規則，因此常被柯建銘牽著鼻子走，可是昨天說了「若以院長身分干涉提案 才是違法不中立」這句話之後，才發現原來游錫堃的黨性如此強，游錫堃講的根本是推托之詞。

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）



賴士葆指出，身為國會大家長，理當知道違反立法院議事規則的提案就不應被接受與處理，例如國民黨團於10月15日為杯葛行政院長蘇貞昌上台備詢，而祭出「文攻」之後，民進黨團祭出「包裹表決」，要求將150餘案一次退回程序委員會，這就是違法在處理，國民黨立委當然不滿，衝入主席台、拍桌抗議，而後來柯建銘也自知理虧撤案。

賴士葆提到，根據立法院議事規則第23條所提的報告事項，以及28條所提的討論事項都是要逐案處理議案，游錫堃當然不應受理且處理柯建銘所提的「包裹多項議案」，這就是道地的護航與包庇民進黨團而違反立法院長行政中立的原則，這是明顯的瀆職，會讓社會瞧不起國會原來只是民進黨的附屬單位而已，請游錫堃再仔細翻一翻議事規則，對於任何黨團所提的違反議事規則的提案就不應處理而予以退回。

賴士葆批評，上一屆蘇嘉全前院長在處理前瞻預算也是包裹表決處理上百個案子，因而引起社會很大的爭議，至今仍是個議事的大污點，看到前面有人做壞事，以為可以依樣畫葫蘆，就可以不受譴責，錯了，這樣也蠻鴨霸的議事流氓行徑是民主國家的笑話，如果這都行得通的話，以後任何法案與預算案乾脆就一次包裹處理就好了，如此立法院真的可以關門了，台灣就不配說民主了，游錫堃在立法院的表現是否實質中立，對台灣未來持續走向民主或走向實質獨裁非常重要，豈可不慎乎？