2月大連體嬰遭棄！他們「共用雙腿」19年後找到最棒工作　網全讚爆

▲ 印度連體雙胞胎取得人生第一份工作。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度旁遮普邦一對連體雙胞胎幼時遭父母遺棄，從小在收容所生活，對電子學十分有興趣，日前以身障者身份錄取政府電力公司電工，19歲這年終於找到夢寐以求的工作，且二人都有薪水可領，眾多網友都表示恭喜。

《每日星報》報導，印度連體雙胞胎索赫納（Sohna）及莫赫納（Mohna Singh）兄弟來自遮普邦，20日開始在旁遮普國家電力公司（PSPCL）擔任電工，成為他們人生第一份工作，每人每月可領到當地政府支付的1萬盧比（約新台幣3673元）的薪水。

他們都擁有電子學文憑，未來將在供應控制室工作，近日受訪表示，「很感謝旁遮普邦政府認可我們的能力」、「我們感謝旁遮普邦政府和教育我們的Pingalwara機構，是他們給予我們這個機會。」

這對雙胞胎此前參訪PSPCL一處培訓地點，展現出濃厚興趣，令電力公司人員印象深刻。該公司首席總經理普拉薩德（Venu Parsad）說明，這對雙胞胎擁有高超的技術知識，因此決定以身障者名額聘用。

索赫納、莫赫納2003年出生於新德里，二個月大時遭父母拋棄，此後一直住在收容所，經常幫忙修理故障的電器。他們擁有二顆心臟和二雙手臂、脊髓和腎臟，但共用肝臟、膽囊、脾臟及雙腿。針對分離手術的可能性，醫師則表示，「這種手術可能可能導致其中一人死亡。」

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