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聖誕後「4星座財運滾滾來」！　第一名「收入倍增」等著爆富

▲▼快看看自己是不是10月擁有好財運的4個生肖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲命理師點名4星座，聖誕節後有望發財。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

今天是一年一度的浪漫聖誕節！對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名4個幸運星座，聖誕佳節過後有望「聖誕老人送財來大發財」，準備財運大爆噴，趕緊來看看自己上榜沒？

第四名：處女座－長輩財

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處女們平日的好人緣，聖誕後開始出現了許多貴人運，其中還有一些是長輩緣，同時在事業宮及正財方面，都有好運出現。認真嚴謹的心態，好好運用你們細膩的想法跟創造力，就能在本業方面有好表現，讓你們能夠輕鬆發輝自己的專業才華，獲得長官或客人的認同，因而更容易累積財富。

第三名：牡羊座－合作財

牡羊們聖誕起對於賺錢有強大且旺盛的企圖心，積極和熱情，同時散發你們的光芒，靠著平時的存蓄來為自己累積豐沛的財富，還有貴人來相助，和氣生財，為自己帶來許多合作財。24日起比較適合穩定的賺錢方式，比如收租或靠說話的方式，來爭取更多錢財，投機性的則不太適合。

第二名：獅子座－貴人運

獅子們，聖誕起財運主要來自貴人們對你們事業的幫助。在工作事業有努力下功夫者，開始會得到貴人的欣賞，有可能是上司主管，或是大老闆等等的貴重人物，間接的使得你們的財運有良好的提升；若是有在兼差者，可多請教身邊的人，有機會提供你們一些比較好的賺錢機會，讓財運有所進展。

第一名：巨蟹座－事業財

聖誕起會有新的工作內容，倘若你的工作是有需要你們來指導運作或策畫的，特別是跨部門，或是需要溝通協調的，請把握機會並發輝你們的能力，為自己掙得更多的財富。另外在偏財方面，有機會得到不錯的消息，有可能來自別人給予的財富，或是投資方案，記得心存感恩，才會有好回報！

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