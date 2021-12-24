照顧8天害8月男嬰「終身失明」　囂張惡保母急脫產只判1年6月

▲南港8個半月大張小弟，送到保母家短短僅8天，疑遭施虐導致終身成視多障人士，父母親心碎不已。（圖／張小弟父母提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名8個月大男嬰疑遭到領有合格證照62歲蕭姓保母不當照料，導致腦水腫、併發癲癇、腦萎縮等症狀，終身看不見成視多障人士。蕭女事後被依法起訴，而歷經數月審理，法院近日審結，蕭女被依業務過失判刑1年6個月。

執業25年的62歲的蕭婦從2019年2月11日起，受張姓父母委託，每個禮拜一到禮拜五的早上7點半，到下午5點半，在家中照顧男嬰10個小時， 2月20日下午約4點左右，蕭婦在餵食男嬰時，男嬰突然往後仰倒，頭碰到安全軟墊，當時男嬰就出現哭鬧、嘔吐的情形，但保母竟沒緊急送醫。

直到張父傍晚5時50分許前來接兒子時，蕭女還將男嬰以「以手固定男嬰腋下直立式」交給張父。張父當下見到小孩軟趴趴的模樣，覺得有異開口詢問，蕭女竟只回「他下午有吃副食品有吐了一點」。張父將孩子帶回家後發現兒子一直昏睡「叫不醒，四肢癱軟」，才趕緊送醫。

醫院根據腦部斷層等診察發現，男嬰因頭部撞擊或搖晃，腦部受到重衝擊，造成硬腦膜下血腫併癲癇，並有後續腦部萎縮併發症，導致「動作發展遲緩」、「雙側性皮質性失明」、「交通性水腦症」等重傷害。

不過，蕭女卻始終否認過失，但說詞反覆，不但調解時不出現，甚至叫兒子來惡言相向，還恥笑張小弟父母不懂法律，甚至為了這件案子急著脫產，將名下財產贈與訴外人，相當可惡！

心碎張母想到蕭婦冷漠看著她兒子因為不舒服逐漸沒力氣竟不作為，不禁激動問「為什麼妳的孫子好好活著，我的兒子要受這些折磨，才去短短8天卻變成這樣...」庭後，蕭婦與律師步出法院面對記者提問及拍攝，她不發一語，她的律師還嗆記者，「不要再拍！」將手舉起來護住蕭婦不讓拍，並質疑記者違反《個資法》。

曾擔任幼教老師的張母淚流滿面向記者說，和我兒子同年齡的孩子可以在外面蹦蹦跳跳玩耍，上學時開心坐上娃娃車，而我的兒子卻只能坐上復康巴士。不僅如此，蕭婦因超收及虐兒遭撤照，竟高調仍在住家外懸掛「合格證照」。

案經數月審理，法官於24日下午4時審結，蕭女被依業務過失罪嫌，判處1年6個月有期徒刑。