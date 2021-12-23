　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被爆偷吃美女助理！帥法官挨告後調職　知情人士曝：老公握有鐵證

新北地院行政庭長許映鈞因遭控偷吃已婚女助理，前天遭調職。圖為許2015年代言公益。（現代婦女基金會臉書）

▲許映鈞被爆料偷吃女助理。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

新北地院發言人、行政庭長許映鈞剛上任4個月，前天突遭拔除行政庭長職務，由於他外型帥氣，又曾代表司法院出席司改國是會議，被視為是司法界的明日之星，但卻緊急遭調職引法界熱議，本刊調查，因他遭指控偷吃已婚的女法官助理，因女法助之夫也是法界人士，蒐證齊全握有事證後，日前正式向新北院地院提民事訴訟，要求許映鈞賠償，許因此緊急被調職。

知情人士指出，這名女助理在許映鈞任職新北地院三重簡易庭時與他相識，後來傳出曖昧，成為新北地院內同事茶餘飯後的八卦話題，由於許是司改重要成員，也無證據，且此事一直僅是傳言，許映鈞官運一路順利，後來陳賢慧從林輝煌手中接下新北地院院長一職後，許映鈞更獲重用，今年8月許獲升任行政庭長，成為陳賢慧院長的副手。

女助理的丈夫指控，已婚的許映鈞庭長期與妻子不當往來，知情人士指出，女助理之夫已被掌握鐵證，曾向司法高層檢舉，但並未獲正面回應，反而是許映鈞一直想要息事寧人，想要與他談和解，知情人士指出，司法高層應是太信任許映鈞可以搞定此事，因此一直未積極介入處置。

知情人士指出，由於司法院在處理前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來案及銀行員之死事件時態度低調，對於收富商襯衫及與富商飲宴的法官、庭長及院長的處置並不積極，讓外界一再質疑官官相護，女助理之夫認為司法高層應該也是不想處理這件自家人的緋聞，因此決定不再隱忍，日前直接向新北地院提告，控告許映鈞侵害他的配偶權，要求民事賠償，傳言已久的緋聞案終於正式引爆。

許映鈞是司法官第40期結業，海洋大學海洋法律研究所碩士，長期任職新北地院，他長期獲司法高層重用，曾調任司法院擔任辦事法官，並在2017年代表司法院參加司改國是會議，2011年許擔任板橋地院（現新北地院）法官時，曾協助無戶籍國民處理的身分問題，司法院予記功2次，許映鈞也曾為現在婦女基金會代言反家暴，如今卻捲入桃色風爆。

本刊調查，許映鈞在遭人夫控告後，遭拔掉相當於新北院院長副手的行政庭長一職，但仍是擔任庭長，負有帶領法官審判及處理相關行政事務等重要職責，也將繼續審理案件，有司法官認為，屆時恐會讓當事人質疑司法的公正性。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【王必勝認了】承認「不適當的關係」　王必勝：與林小姐已經結束了
【尤香玉打破沉默】王必勝外遇風波後妻首發聲　尤香玉：我現在沒有原諒他
「願向高嘉瑜跪地道歉」　林秉樞收押21天首提訊

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
快訊／彈頭秒回李妍瑾！認了指控「當時妹太多」：深深地道歉
一家窮剩2400萬公寓　醫師自曝「崩潰生活」：養小孩都有點硬
台大五姬「獸醫乃」證實將返台大任教　鄉民暴動了
徐若瑄做對了！　律師見「這舉動」服了
李妍瑾爆「被彈頭騷擾」　嗆爆：你有資格批評黑人？
快訊／Yumi閨蜜火速反擊李靚蕾！　暗示「手握後續重鎚」
依舊沒得到王力宏道歉！「蕾神5槌」網評點沒戰力　3句話秒懂
全台急凍剩10度　一圖秒懂平安夜天氣！
李靚蕾再發聲1400字全文！　「3點回覆網友」盼風波終結

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「媽欠妳的，下輩子還」單親媽欠債遭囚禁浸水　女兒放學被堵拍照

包租婆拒繳高速公路通行費1萬元　聽到「查封套房」乖乖繳清

中市搜救人員12人　再度前進中央尖山搜尋桃園運動股長

控前男友操場「檢查胸罩」性侵　女大生崩潰休學提告結果出爐

大家辛苦了！蔡英文出席警政署年終署務會報　感謝協助疫情防堵

被爆偷吃美女助理！帥法官挨告後調職　知情人士曝：老公握有鐵證

高雄檢廉偵辦台電採購弊案　聲押維修處專員、廠商4人獲准

鹿港黃家「金銀聽」古墓青斗石遭竊　雲林2男賠6萬換緩刑

台東男闖民宅暴打前女友！打開瓦斯嗆引爆...警消攻堅拖出送辦

南投2男偷倒廢棄物辯未收錢　移送地檢口袋掏出「厚厚千元鈔」

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

「媽欠妳的，下輩子還」單親媽欠債遭囚禁浸水　女兒放學被堵拍照

包租婆拒繳高速公路通行費1萬元　聽到「查封套房」乖乖繳清

中市搜救人員12人　再度前進中央尖山搜尋桃園運動股長

控前男友操場「檢查胸罩」性侵　女大生崩潰休學提告結果出爐

大家辛苦了！蔡英文出席警政署年終署務會報　感謝協助疫情防堵

被爆偷吃美女助理！帥法官挨告後調職　知情人士曝：老公握有鐵證

高雄檢廉偵辦台電採購弊案　聲押維修處專員、廠商4人獲准

鹿港黃家「金銀聽」古墓青斗石遭竊　雲林2男賠6萬換緩刑

台東男闖民宅暴打前女友！打開瓦斯嗆引爆...警消攻堅拖出送辦

南投2男偷倒廢棄物辯未收錢　移送地檢口袋掏出「厚厚千元鈔」

彈頭秒回李妍瑾！　認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

南韓總統大選再逆轉？李在明民調略勝尹錫悅6%　尹岳母一審判1年

6歲長髮兒進男廁被推開「你是女生」！　亞歷媽：沒禮貌不分年紀

用大阪燒削鉛筆！「筆屑變柴魚片」網膜拜：差點吃錯

徒手推車下秒「車子失控暴衝」！她慘遭拖行16m　孩子面前活活夾死

快訊／協商總預算低頭打瞌睡3分鐘　洪申翰道歉：我會打起精神

六角尾牙「年終最高發六個月！」　日出茶太衝全球1500店目標

宏達電、中華化等3檔個股　遭列當沖警示

【廣編】第16屆龜甲萬盃料理比賽冠軍出爐　盼望以「食」力為地球永續盡份心力

嘉藥鍾雅薇超棒！　台、美藥師執照雙雙到手

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

輾死兄弟再槍決老大　雙槍男現況曝

少女房間傳嬌喘聲...爸爸一推門3人傻眼

和閨密愛同一男？富千金飯店上吊

高中生發文譏同學：東坡肉　害父母賠1萬

對峙畫面曝！警全副武裝戒備突傳3槍響　1嫌中彈送醫

台北19歲女大生喝醉！「護花使者」公園性侵得逞

傳播妹陪吸毒斷片　男客揶揄「叫床像小孩哭」洩惡行

雲林比特犬連咬老翁、郵差！主人被牠拖著跑摔倒

林森北牛郎「霆鋒」媽竟是民進黨美魔女　狠吸恩客20萬蒸發

永和警匪對峙直擊！通緝犯爬屋簷　警開槍制伏

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

快訊／西濱2貨車追撞！24歲女夾困車內

高衩爆乳妹「無罩」熱舞男客影片瘋傳

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

快訊／李靚蕾再發3點聲明「到此為止」不告了

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

快訊／徐若瑄老公首發聲：我會保護我的妻子！

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面