被爆偷吃美女助理！帥法官挨告後調職　知情人士曝：老公握有鐵證

▲許映鈞被爆料偷吃女助理。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

新北地院發言人、行政庭長許映鈞剛上任4個月，前天突遭拔除行政庭長職務，由於他外型帥氣，又曾代表司法院出席司改國是會議，被視為是司法界的明日之星，但卻緊急遭調職引法界熱議，本刊調查，因他遭指控偷吃已婚的女法官助理，因女法助之夫也是法界人士，蒐證齊全握有事證後，日前正式向新北院地院提民事訴訟，要求許映鈞賠償，許因此緊急被調職。

知情人士指出，這名女助理在許映鈞任職新北地院三重簡易庭時與他相識，後來傳出曖昧，成為新北地院內同事茶餘飯後的八卦話題，由於許是司改重要成員，也無證據，且此事一直僅是傳言，許映鈞官運一路順利，後來陳賢慧從林輝煌手中接下新北地院院長一職後，許映鈞更獲重用，今年8月許獲升任行政庭長，成為陳賢慧院長的副手。

女助理的丈夫指控，已婚的許映鈞庭長期與妻子不當往來，知情人士指出，女助理之夫已被掌握鐵證，曾向司法高層檢舉，但並未獲正面回應，反而是許映鈞一直想要息事寧人，想要與他談和解，知情人士指出，司法高層應是太信任許映鈞可以搞定此事，因此一直未積極介入處置。

知情人士指出，由於司法院在處理前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來案及銀行員之死事件時態度低調，對於收富商襯衫及與富商飲宴的法官、庭長及院長的處置並不積極，讓外界一再質疑官官相護，女助理之夫認為司法高層應該也是不想處理這件自家人的緋聞，因此決定不再隱忍，日前直接向新北地院提告，控告許映鈞侵害他的配偶權，要求民事賠償，傳言已久的緋聞案終於正式引爆。

許映鈞是司法官第40期結業，海洋大學海洋法律研究所碩士，長期任職新北地院，他長期獲司法高層重用，曾調任司法院擔任辦事法官，並在2017年代表司法院參加司改國是會議，2011年許擔任板橋地院（現新北地院）法官時，曾協助無戶籍國民處理的身分問題，司法院予記功2次，許映鈞也曾為現在婦女基金會代言反家暴，如今卻捲入桃色風爆。

本刊調查，許映鈞在遭人夫控告後，遭拔掉相當於新北院院長副手的行政庭長一職，但仍是擔任庭長，負有帶領法官審判及處理相關行政事務等重要職責，也將繼續審理案件，有司法官認為，屆時恐會讓當事人質疑司法的公正性。



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