狂飆44次被封超速女王！她拒繳罰款愛車被扣竟喊：還在想如何處理

▲新北超速女王車輛遭查封。（圖／新北分署提供）

記者陳韻如／新北報導

法務部行政執行署新北分署配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，並與新北市政府交通局再度合作，成立專案抓車小組，而其中有2名女子皆因滯納交通違規罰鍰等超過10萬元，導致車輛遭到查封拖吊，其中1人辦理分期繳納，並由先生作保；另1人卻仍猶豫是否處理。

新北分署進一步說明表示，泰山一名31歲賴姓女子因積欠汽機車燃料使用費罰鍰1800元，另外又因多次違規停車、停車未繳納停車費及行駛高速公路未繳納ETC通行費等，遭到裁罰343筆，金額高達14萬1900餘元，總計14萬3700元。新北分署於是於8月起扣押其銀行存款債權，但其帳戶裡根本沒錢，而分署又於13日接獲交通局通報，在土城區一處收費停車格查封其車輛。

▲賴姓女子積欠罰款，趕在車輛遭查封前辦理分期付款 。（圖／新北分署提供）

然而，事發當天賴女丈夫突然現身，並表示自己手頭不方便，一時沒辦法處理，但願意配合將車輛開回新北分署暫時保管。賴女也稱，她每月月薪只有2萬多塊，而車輛貸款又還在繳，還有個小孩在讀幼稚園，又身懷六甲，實在沒辦法一次繳清欠款。

對此，新北分署同意賴女先繳納2萬4000元，剩餘的12萬元則分期繳納，並由其丈夫擔任保證人，並立下保書擔保後，將車輛取回。

另外，三峽一名60歲某工程公司的林姓負責人則是開車經常違規，光是超速就高達44次，堪稱是「超速女王」，而其餘違規事項也多達12次。不僅如此，林女甚至積欠10筆健保費，共1萬5000餘元、汽機車燃料使用費6筆，共9000餘元，又有7筆未繳納汽機車燃料使用費及未加保強制汽車責任保險罰鍰，共1萬8千元，在新北市路邊收費停車格停車未繳費9次，累計停車費及工本費約1000元。

此外，賴女又因多次交通違規及行駛高速公路未繳納 ETC 通行費等，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰63筆，金額約18萬元，總計金額高達22萬3000餘元，其他交通違規態樣包括闖紅燈、違規自右側超車、未遵守交通號誌、違規臨時停車、未依規定使用方向燈及機車未依車道行駛各1次，未繫安全帶3次，違規變換車道4次，超速行駛44次，堪稱「超速女王」。

新北分署自2016年起扣押其銀行存款債權，而林女也偶而自行繳納部分欠款，但也只繳納4萬7500元，還有17萬4000餘元仍是遲遲不肯繳納。新北分署也於14日接獲交通局通報，林女名下一輛2012年份車輛停放在三峽區收費停車格，執行人員立刻前往查封拖回保管。

豈料，林女知道後，還致電書記官表示，她還沒決定好要怎麼處理欠款事宜。對此，新北分署表示，若林女仍未如期繳清欠款，屆時將會拍賣她的車輛來抵償。

新北分署呼籲民眾應遵守道路交通安全規則，以免危及道路交通安全，並遭受裁罰而破財，萬一違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行，額外損失車輛拖吊費及保管費。