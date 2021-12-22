勾人妻上摩鐵！還傳曖昧對話　「馬妞前夫」馮光榮要賠10萬

▲馮光榮。（圖／翻攝臉書）

記者黃哲民、林昱萱／新北報導

已消失螢光幕多年的藝人馮光榮，挨告勾搭人妻開房，遭求償100萬元，而新北地院今宣判，判馮應賠償新台幣10萬元。

本刊曾報導《獨／馬妞前夫勾人妻傳曖昧對話 摩鐵開房家中過夜遭索賠百萬》當時，新北一名許姓男子向《東森新媒體ETtoday》投訴，指去年發現郭姓妻子用通訊軟體認識馮光榮，隨後兩人相約到摩鐵偷情或到馮家過夜，他跟妻子攤牌要求回頭，沒想到妻子反而離家出走，導致雙方今年初協議離婚。許男認為，馮光榮明知對方已婚，卻仍是介入對方家庭，因此怒而提告馮，並求償100萬元。

許先生說，馮光榮傳自拍泳裝照給郭女，見郭女稱讚「看起來很健康喲」，馮自豪「我都讓自己曬太陽與運動」，還要郭女「你曬成小麥色肌膚應該很好看，因為你很漂亮！」郭女回稱「說的也是，要看女生漂不漂亮」。

許先生自行蒐證，發現郭女先到摩鐵開房，傳訊息給馮光榮提醒「你藥在家捏」，馮光榮回覆表示他回家拿藥再赴約，郭女叮嚀馮騎機車「慢慢騎喔」。許先生氣得跟郭女攤牌，質問「我有沒有對不起你」，說氣話要郭女賠償300萬元，郭女回答「請你直接去提告就好，我沒錢！」許先生怒罵「你沒有錢你為什麼要討客兄！」而許也表示，當時其實也並非真想跟郭女要錢，只是因為生氣而胡言亂語，其實自己仍舊想挽回婚姻，但因為郭女去年9月故意打孩子，還讓孩子打電話說「爸爸快來救我」，外加上兒女也都要他不要再挽回，因此才會鐵了心與對方離婚。

對此，馮光榮辯稱，與郭女是在網路認識的，而對方常常和他訴苦，自己還有勸告對方要多多為孩子找想，而那次會摩鐵碰面，是因為怕對方想不開，才會過去找對方，兩人並無發生性行為，而馮也否認對方曾經到他家中過夜。對此，新北地院審理後，判馮應賠償許男10萬元。