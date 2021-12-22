高材生「1日作息表」瘋傳　網看完全跪了：時間管理大師！

▲學霸的一日作息表，讓網友看完都很震撼。（圖／翻攝自人民日報微博）

圖文／CTWANT

許多父母都有「望子成龍，望女成鳳」的願望，但在栽培孩子成為學霸的路上，除了砸錢、砸資源，孩子本身對課業學習的「落實程度」，也是成為頂尖人才的關鍵之一。最近微博瘋傳多張「學霸作息表」，密密麻麻的「時間管理」，讓眾多網友看了驚嘆，秒懂「這就是我們與學霸的距離」，而觀察每張學霸級作息表，有一個很大的共通點，就是自我管理的重要性。

▲學霸的一日作息表，讓網友看完都很震撼。（圖／翻攝自人民日報微博）

據《人民日報》報導，最近微博上瘋傳多張大學生的作息表，可發現每個人從早上睡醒到夜間就寢這將近20小時的時間，各自用不同的方式，去規劃自己的學習與生活。而這一系列的「學霸作息表」，是由浙江大學團委所搜集，可看出作息制定者對於每天的「時間管理」非常嚴謹，算是另類的「時間管理大師」。

▲學霸的一日作息表，讓網友看完都很震撼。（圖／翻攝自人民日報微博）

而照片曝光後，網友紛紛回應，「我從小也做計畫表，不同的是從沒做到過」、「這樣活著不累嗎？」還有人反酸這些認真制定作息者，「越花俏的計畫越實施不起來」。

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