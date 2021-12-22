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高雄男「7+7」慘遇同機確診要住滿14天　差點噴萬元！結局逆轉了

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁表示，高雄居家隔離有補助，民眾不用多付錢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節檢疫7+7+7方案自12/14起實施，但有民眾投訴，在高雄防疫旅館完成7天檢疫，但卻因返台同班機有確診旅客，被衛生單位要求在原旅館多住7天，且需自行吸收破萬元住宿費。對此，高雄市長陳其邁今（22）日回應強調，高雄居家隔離本來就有補助，不用多付錢。

有民眾向媒體投訴，他14日返台在高雄防疫旅館進行7天檢疫，原定21日就可回家檢疫，16日卻接到通知有同機旅客確診，因此他被高雄市衛生局匡列為接觸者，從居家檢疫改為居家隔離，需在原旅館多住7天。不過，民眾被要求要自付住宿費1萬500元，這讓他不能接受。

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▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼桃園爆發防疫旅館群聚，陳其邁先前已要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁上午出席活動受訪表示，高雄民眾居家隔離本來就有補助，不用多付錢，如果不夠，市府也會支付，這在高雄不是問題，相關手續市府會代辦到好。

高雄市衛生局進一步說明，高雄市民受匡列居家隔離入住防疫旅館時，無需繳住宿費用，即可安心入住，由市府整合中央及地方補助資源，支付防疫旅館「標準房型」每人每日新台幣1500元住宿費用。民眾如有標準房型服務外之額外消費，如外送餐點、房型升等，則需由民眾自行付費。

因應春節專案期間，原定居家檢疫轉居家隔離銜續如有經費困難者，市府可協助安排防疫旅館或集中檢疫所，補助標準不變，請市民朋友放心。

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