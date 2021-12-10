12／14起陰性報告「日曆日」計算　專家曝「調整檢疫措施」最後期限

▲指揮中心調整3日內陰性報告規定。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布自2021年12月14日起，調整「3日內」PCR報告日為啟程地表定航班時間往前推3個「日曆日」計算。對此，國內專家表示，這樣的決策是對的，一方面可以及早發現，另一方面可以「造假」的時間也減少了。另外，如果要調整檢疫措施，12月底也是最後期限。

發言人莊人祥指出，春節檢疫措施專案將於下週二（12月14日）上路，預期將湧現返鄉人潮，提醒12月14日至明年2月14日期間自國外返臺旅客，必須瞭解及配合以下三步驟，事先做好檢疫，需要特別注意的是，3日內陰性報告以前用工作日，現在是用日曆日。

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針對3日內陰性報告調整成「日曆日」，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，之前台灣是規定3日內，現在到台灣已經是第4、5天了，所以會有一點delay，而現在要求日曆日，也跟美國要求一日內的模式同步，等於2~3天可以及早發現。

而對於Omicron襲台的風險，黃高彬說，目前應該是還好，還可以再觀察到月底，因為Omicron是11月初出現，11/11國際公布，11月底開始往外擴散，所以從11月底開始算兩個潛伏期，可以推到12月底左右，所以還可以觀察到月底，如果有特殊情況，再來調整檢疫措施來算來得及，但12月底也算是最後調整期限了。