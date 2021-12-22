同學愛炫富！高中生發文譏「你這東坡肉」　害父母慘賠1萬

▲邱男以「東坡肉」等語辱罵李男，挨告判罰1萬元。（示意圖／記者黃士原攝）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄某高中邱姓學生因不滿李姓同學炫富，2020年8月間在Instagram上以「你這東坡肉」等語發文辱罵李男；同時間另一名黃姓學生則是傳訊恐嚇李男「我有的是人可以處理你」。事後李男不甘受辱，協請父母提告求償20萬。法院日前審理後，判邱、黃2人皆須與父母連帶賠償1萬元為適當，可上訴。

判決指出，李男（16歲）與邱男（15歲）、黃男（15歲）皆就讀同一所學校。邱男2020年8月間於Instagram上以「奉勸各位不要拿父母的錢出來顯擺還狗眼看人低」、「你算那根蔥還敢自稱自己是人啊，你這東坡肉能把converse（帆布鞋品牌）穿成東坡肉的也就你一個啦」等語辱罵李男；另一方面，黃男則傳訊恐嚇李男「轉學轉到哪裡都一樣，你到義大，我有的是人可以處理你」，使李男心生畏懼。

事後，李男不甘受辱，協請父母向邱、黃2人，各提告求償20萬元精神撫慰金。邱男供稱，因李男常常炫耀家裡有錢，才會嗆「狗眼看人低」等語，至於「東坡肉」則是情緒性用語，無辱罵之意。黃男則表示，他傳訊息後，李男曾回「你要處理我？不用大費周章，時間你講」，因此可見李男應無心生畏懼。

針對邱男部分，法官認為，「狗眼看人低」等語，已對李男產生人格品德低下、無能無知的負面印象，屬於貶損人格的行為，且以「東坡肉」形容他人身材，算是以侮辱性言詞辱罵李男，何況個人體態如何，事實上和社會公共議題無關，不應被他人嘲笑，因此邱男行為已確實造成李男名譽損害。

另外，黃男部分，法官則指出，即便黃男供稱，李男曾回訊息嗆聲，但根據《刑法》，僅需行為人將足以讓人心生畏懼的事情告知他人，就算是恐嚇，因此黃男的用語已暗示，可能加害李男的生命、身體，或尋求黑道人士以非法方式來解決，依照一般社會觀念，足以使人畏懼。

綜上，法官審酌兩造情狀，判邱、黃2人皆須與父母連帶賠償1萬元為適當，全案仍可上訴。