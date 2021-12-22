南台灣「大學已婚系主任」睡人妻：我努力做　每周都能滿足妳

▲屏東大學文化創意學系主任葉晉嘉被控藉職務之便，與已婚女學生在研究室私會，大搞不倫戀。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國立屏東大學繼日前爆出一名已婚教授與女大生不倫戀，一名婚姻破碎的男子再向本刊爆料，該校文化創意產業學系系主任葉晉嘉與其妻大搞曖昧，還經常相約在研究室「密會」，更離譜的是他向校方提出檢舉，卻遲未獲得明確處置，至此身心俱疲還罹患憂鬱症，怒批堂堂國立大學自毀招牌。

一名F先生(化名)告訴本刊說，他和太太在1999年相識，兩人愛情長跑近十年才結婚，他從事科技業，太太則在補教界，因為工作繁忙一直求子不遂，直到八年前才高齡得子，婚姻很甜蜜時常一起出遊。去年九月，太太開始到屏東大學文化創意產業學系修碩士學分，他也到不動產學系修課，希望有助於未來職場升遷，原本期待實現瑰麗的夢想，不料這一切都在校園內變了調。

「今年八月二十八號凌晨兩點，我透過我太太的手機通訊軟體赫然發現，她和葉晉嘉有超乎正常師生關係的對話紀錄。」F先生指著對話內容說，「葉晉嘉竟與我太太大吵，就只為了相處時間喬不攏，我太太一氣之下表示不想再見面。」葉晉嘉則曖昧安撫「每一週都能滿足妳，就一週不行」、「我為了週一和週二的事情跟我太太吵架，妳知道嗎？」我太太則回應說：「是真的很愛你」。

F先生看完對話內容瞬間感到綠光罩頂，惱怒地轉身質問枕邊人，太太才告訴他，今年五月間葉晉嘉主動提出交往，她也同意。「從對話內容也證實，葉晉嘉多次私約我老婆在研究室見面。」F先生事後回想才發現，兩人偷情早有跡可循，因為自五月份本土疫情大爆發後停課，但太太卻經常無故出門，手機不接、搞失聯。

看著手機相簿裡一家三口幸福的合照，F先生激動地落下男兒淚，控訴這段期間以來身心飽受煎熬、體重暴瘦十公斤，十月初就醫被診斷罹患憂鬱症，「我一邊考慮離婚後孩子怎麼辦，在公司也深怕因為精神狀況影響工作，同時還要兼顧學業，但現在我每次一踏進屏大就五味雜陳、充滿憤怒，當初對屏大的招牌有憧憬才來進修，如今家庭破碎，誰可以還我一個家？」

「事情爆發後，葉晉嘉曾親自登門道歉，還懺悔說『我深刻的認錯了，我其實心裡覺得內疚，也希望你跟你老婆能夠重修舊好。』」F先生說，葉晉嘉辯稱是要利用他太太在屏東的人脈，因此才保持曖昧關係，但強調絕對沒發生什麼事，還承諾私下不會再跟女方往來，包括指導論文等關係，同時數度包了紅包賠罪，但被他當場拒絕。「原本好好的家庭被他搞得支離破碎，紅包給我是遮羞費嗎？還是羞辱我『賣某作大舅？』（台語）」F先生指出，他在八月底曾口頭向屏東大學主任秘書陳永森檢舉，陳也允諾他將處理此事，但他苦等了兩個多月均無下文，恐怕是被吃案匿報了。

▲F先生出示對話截圖淚訴葉晉嘉與其妻，有超出論文指導的師生關係，他為此身心受創，罹患憂鬱症。（

11月27日，他再度向屏東大學學務長黃名義通報，黃雖立即回報校安系統，但目前為止仍不了了之，他怒控葉師不僅仍持續授課，這學期仍是他太太的論文指導教授，因此他毅然決定揭發此事，希望作育人才的杏壇重視校風與聲譽，同時也希望不要再有下一個家庭發生。

本刊調查，47歲的葉晉嘉畢業於國立中山大學公共事務管理研究所博士，曾擔任中華民國城鄉環境規劃設計學會常務理事、台東縣政府文化資產審議委員與屏東縣政府公共藝術審議委員等職，2016年擔任屏大文化創意產業學系系主任；屏東大學文化創意產業學系前身為「台灣文化產業經營學系」，當年宣稱為全國第一個以文化創意產業領域為名的科系，培養文創產業經營、管理、企劃與行銷整合人才，2015年完成更名。

葉晉嘉對此上述指控表示，案件正由學校處理中，不便回應。屏大則直到記者截稿前沒有回應。教育部學生事務及特殊教育司雖表示，11月27日接獲屏大文創系主任性平事件檢舉通報，唯記者進一步追問校方8、9月是否依被害人多次檢舉向上通報，學特司未進一步釐清學校是否怠於處理和違反通報規定，竟然以「系統不便」查詢為由，推稱無從確認通報，讓人對政府頻頻宣示維護社會安全網和校園騷擾、性平事件的決心大開眼界。

▲屏大師生不倫戀傳出後，校方遭控八月至今隱匿性平事件未通報。

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