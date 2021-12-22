噁！寶和會圍事「林森北酒店」　竟把別人剩酒混一混再賣宰客

記者黃翊婷／綜合報導

在台北市某酒店工作的吳姓男子，被抓包從2018年開始將便宜威士忌當成名酒販售，不法獲利超過新台幣60萬元。此外，這間位於台北市中山區長春路的酒店，過去曾是寶和會圍事罩的，後來因為館長陳之漢槍擊案牽扯出案外案，被警方查出是寶和會的據點後，已在去年底歇業，但現址仍是酒店。

▲警方9月發動搜索，查扣上千瓶被掉包的酒。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，吳男（44歲）原本在台北市某酒店上班，為了把店內高價洋酒偷走轉賣，涉嫌從2018年起，把低價威士忌裝進回收空瓶內，再加入食用色素後封瓶，假裝成原酒拿給酒客飲用；檢警9月前往中山區某酒店倉庫搜索時，當場查扣上千瓶被掉包過的洋酒，台北地檢署20日依詐欺等罪起訴吳男，酒店也氣得另外控告他涉嫌侵占罪。

警方指出，吳男負責管理店內洋酒進出貨，如有客人、店家需要，動輒上千瓶名酒都是他經手處理出貨，另外，客人喝過的酒瓶，也會經由店家送回給吳男，並填充劣酒充當原廠酒販售，預估不法獲利超過新台幣60萬元。

其實，在新北檢警偵辦2020年8月網紅「館長」陳之漢遭槍擊一案時，查出槍手劉丞浩是黑幫寶和會成員，進而揪出寶和會圍事酒店賣混酒的案外案。根據《自由時報》報導，這間位於長春路的酒店曾是寶和會圍事的據點之一，雖然該店已在去年底歇業，目前也已經換人經營，但原址還是酒店。