陸劇狼殿下、蘭陵王編劇竟是台灣記者？為新作走訪北中南找真相

▲曾撰寫膾炙人口的狼殿下、蘭陵王編劇之一陳建豪，新作為信義房屋記錄40年來的經營心法。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

相信追劇族都曾為陸劇《狼殿下》、《蘭陵王》唯美浪漫的故事感動，很多人可能不知道，這兩部創下兩岸網路超人氣口碑作品的編劇團隊竟都是來自台灣，其中一位編劇陳建豪本身是台灣媒體資深記者，令人驚豔向來筆鋒尖銳的媒體人竟也能書寫出奇幻璀璨的浪漫劇作，陳建豪近期也為信義房屋撰寫《信義學》一書，令人格外好奇其中有何唯妙關聯。

《狼殿下》、《蘭陵王》相繼風靡華人影視圈，《狼殿下》更連拿微博最佳人氣獎及最佳男演員獎，並在時隔一年後紅至全球，劇中飾演疾沖的肖戰還拿下英國Nubia Magazine評選2021全球年度最佳男演員獎，連續兩部作品叫好又叫座的編劇陳建豪本人反而顯得低調沉穩，僅表示自己只是在轉換人生跑道的過程中比較幸運的那一個。

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▲曾任財經雜誌記者的陳建豪，對於前往西非布吉那法索的採訪經驗印象最深刻。

曾任財經雜誌記者、跑遍大半個地球的陳建豪分享，這輩子最難忘的採訪經驗是跟著台大醫院團隊前往西非的布吉那法索，並將眼見所及的人事物撰寫成《醫路向西非》一書，談起當地資源的貧迫、匱乏至今仍令他永生難忘，而當年的活動，還是直到他已落地非洲才隱約聽聞原來幕後贊助者就是信義房屋，令他對信義房屋低調投入公益的心意留下深刻印象。

陳建豪說，許多大企業是為了拿到國際訂單才積極投入ESG以符合國際規章，然而房地產是一個非常地域性的產業，就算不做ESG也不會影響企業發展，可見信義房屋投入公益的初心極為單純，認為只要是對的事情就去做，也讓他在後來投入編著《信義學》的過程中，不斷親身驗證信義房屋的核心價值：先義後利。

「唯有面對巨大的壓力時，才能看出一個人的真實樣貌」，陳建豪分享自己採訪過程中最受感動的一段故事，早期信義房屋仍在起步階段時，董事長周俊吉曾因團隊調查到手上正在簽約的物件是凶宅，決定主動告知買方卻也導致交易告吹而損失一大筆收入、面臨發不出薪水的危機，就在發薪前的颱風夜，家裡漏水、兒子還發高燒送急診，周俊吉仍選擇向老婆求援，典當嫁妝金飾先發放員工薪水穩住公司。陳建豪認為，在那個房產交易極度不透明的年代，他其實可以為了維持公司運作選擇隱藏真相，照樣把房子賣了就不必承受這些對男人而言最沒面子的事，但周董事長仍選擇誠實面對自己的良心，也造就後來信義房屋走上力推房產交易透明化之路。

▲陳建豪在撰寫信義學的過程仍不忘發揮記者挖掘真相的使命深入觀察。

陳建豪坦言在採訪過程中，他也一度懷疑過信義房屋的成功哲學彷彿是一套公式，因此主動要求走訪中南部拜訪更多受訪者，最後發現不管在哪裡，大家都大方承認當初會入行當業務，不外乎是為了想賺錢，而信義房屋卻用最笨的方法，教會大家堅持「先義後利」並透過這樣的品牌精神，讓每個人站著也能好好地把錢給賺起來。

陳建豪也分享，回顧以往的採訪經驗，多的是各家企業主大談成功經營理念，反觀周俊吉真誠地坦承「信義房屋確實不是每個案件都處理到100分，也會有不好的狀況發生」令他為之動容。明白身而為人也會有軟弱的時候，因此信義房屋積極於內部彰顯誠信、人和的價值，甚至會去關注員工的狀態，同理員工的低潮，甚至安排專人協助諮商輔導，陪伴同仁重回正軌，因為人，正是信義房屋一路走來最重要的根本。

也因此，陳建豪在《信義學》這本書中，特別以樹木發展成林的過程呼應信義學的三大核心價值，以「生根」比喻先義後利的堅持，以「樹人」闡述以人為本的經營理念，最後透過正向思考的力量造就信義房屋開枝散葉「成林」，以最有溫度的故事詳實記錄信義房屋40年來的軌跡。