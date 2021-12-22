　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸劇狼殿下、蘭陵王編劇竟是台灣記者？為新作走訪北中南找真相

▲▼信義學作者陳建豪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲曾撰寫膾炙人口的狼殿下、蘭陵王編劇之一陳建豪，新作為信義房屋記錄40年來的經營心法。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

相信追劇族都曾為陸劇《狼殿下》、《蘭陵王》唯美浪漫的故事感動，很多人可能不知道，這兩部創下兩岸網路超人氣口碑作品的編劇團隊竟都是來自台灣，其中一位編劇陳建豪本身是台灣媒體資深記者，令人驚豔向來筆鋒尖銳的媒體人竟也能書寫出奇幻璀璨的浪漫劇作，陳建豪近期也為信義房屋撰寫《信義學》一書，令人格外好奇其中有何唯妙關聯。

《狼殿下》、《蘭陵王》相繼風靡華人影視圈，《狼殿下》更連拿微博最佳人氣獎及最佳男演員獎，並在時隔一年後紅至全球，劇中飾演疾沖的肖戰還拿下英國Nubia Magazine評選2021全球年度最佳男演員獎，連續兩部作品叫好又叫座的編劇陳建豪本人反而顯得低調沉穩，僅表示自己只是在轉換人生跑道的過程中比較幸運的那一個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼信義學作者陳建豪。（圖／記者徐文彬攝）

▲曾任財經雜誌記者的陳建豪，對於前往西非布吉那法索的採訪經驗印象最深刻。

曾任財經雜誌記者、跑遍大半個地球的陳建豪分享，這輩子最難忘的採訪經驗是跟著台大醫院團隊前往西非的布吉那法索，並將眼見所及的人事物撰寫成《醫路向西非》一書，談起當地資源的貧迫、匱乏至今仍令他永生難忘，而當年的活動，還是直到他已落地非洲才隱約聽聞原來幕後贊助者就是信義房屋，令他對信義房屋低調投入公益的心意留下深刻印象。

陳建豪說，許多大企業是為了拿到國際訂單才積極投入ESG以符合國際規章，然而房地產是一個非常地域性的產業，就算不做ESG也不會影響企業發展，可見信義房屋投入公益的初心極為單純，認為只要是對的事情就去做，也讓他在後來投入編著《信義學》的過程中，不斷親身驗證信義房屋的核心價值：先義後利。

「唯有面對巨大的壓力時，才能看出一個人的真實樣貌」，陳建豪分享自己採訪過程中最受感動的一段故事，早期信義房屋仍在起步階段時，董事長周俊吉曾因團隊調查到手上正在簽約的物件是凶宅，決定主動告知買方卻也導致交易告吹而損失一大筆收入、面臨發不出薪水的危機，就在發薪前的颱風夜，家裡漏水、兒子還發高燒送急診，周俊吉仍選擇向老婆求援，典當嫁妝金飾先發放員工薪水穩住公司。陳建豪認為，在那個房產交易極度不透明的年代，他其實可以為了維持公司運作選擇隱藏真相，照樣把房子賣了就不必承受這些對男人而言最沒面子的事，但周董事長仍選擇誠實面對自己的良心，也造就後來信義房屋走上力推房產交易透明化之路。

▲▼信義學作者陳建豪。（圖／記者徐文彬攝）

▲陳建豪在撰寫信義學的過程仍不忘發揮記者挖掘真相的使命深入觀察。

陳建豪坦言在採訪過程中，他也一度懷疑過信義房屋的成功哲學彷彿是一套公式，因此主動要求走訪中南部拜訪更多受訪者，最後發現不管在哪裡，大家都大方承認當初會入行當業務，不外乎是為了想賺錢，而信義房屋卻用最笨的方法，教會大家堅持「先義後利」並透過這樣的品牌精神，讓每個人站著也能好好地把錢給賺起來。

陳建豪也分享，回顧以往的採訪經驗，多的是各家企業主大談成功經營理念，反觀周俊吉真誠地坦承「信義房屋確實不是每個案件都處理到100分，也會有不好的狀況發生」令他為之動容。明白身而為人也會有軟弱的時候，因此信義房屋積極於內部彰顯誠信、人和的價值，甚至會去關注員工的狀態，同理員工的低潮，甚至安排專人協助諮商輔導，陪伴同仁重回正軌，因為人，正是信義房屋一路走來最重要的根本。

也因此，陳建豪在《信義學》這本書中，特別以樹木發展成林的過程呼應信義學的三大核心價值，以「生根」比喻先義後利的堅持，以「樹人」闡述以人為本的經營理念，最後透過正向思考的力量造就信義房屋開枝散葉「成林」，以最有溫度的故事詳實記錄信義房屋40年來的軌跡。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
李靚蕾證據遭爆「王力宏親手交出」　摳門換機扯驚人內幕
熱褲女大生醉倒！　男同學拖到公園溜滑梯性侵
Yumi「洗胃搶救」現場照曝！　網放大急診收據辦案
避孕藥「恐出人命」！　300萬顆緊急回收
「王力宏4人片」瘋傳　蕾神只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已
獨／Yumi爆吞藥！友人痛心「前天才聯絡」：太震撼
李靚蕾大肚子陪飛！　「3次孕期」王力宏自私舉動被挖
2022年新式RAV4來了！　全車系售價出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！　TOP1「工作+愛情」爆棚

「大咖藝人」現身好市多開唱　網狂+1：以為王力宏！真相慚愧了

大賣場高CP烤雞變「月底救星」　調查顯示：好市多不是一家獨強！

王力宏賺到8年！網讚「蕾神1特質」很勝利　結局反轉：搞到變敵隊

Omicron「你不知道1件事」！前台大醫憂：已經證明它的能耐

遭蕾神影射　律師喊話徐若瑄「2招解套」直球對決！網：找老公也ok

「雨傘節」藏雨傘！　苗栗婦手指遭咬一口急送醫救命

學測倒數30天　教師建議多練習、留意疫情與公投等時事

「王力宏4人片」瘋傳　蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

李靚蕾證據遭爆「王力宏親手交出」　摳門換機扯出驚人內幕：活該

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！　TOP1「工作+愛情」爆棚

「大咖藝人」現身好市多開唱　網狂+1：以為王力宏！真相慚愧了

大賣場高CP烤雞變「月底救星」　調查顯示：好市多不是一家獨強！

王力宏賺到8年！網讚「蕾神1特質」很勝利　結局反轉：搞到變敵隊

Omicron「你不知道1件事」！前台大醫憂：已經證明它的能耐

遭蕾神影射　律師喊話徐若瑄「2招解套」直球對決！網：找老公也ok

「雨傘節」藏雨傘！　苗栗婦手指遭咬一口急送醫救命

學測倒數30天　教師建議多練習、留意疫情與公投等時事

「王力宏4人片」瘋傳　蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

李靚蕾證據遭爆「王力宏親手交出」　摳門換機扯出驚人內幕：活該

伊正秀33年前照片　網驚呼：根本穿越時空！

酒香十足！馬祖必嚐「紅糟老酒麵線」　Q彈黃金地瓜蒸餃一吃驚艷

樂天桃猿教練團底定　日教練古久保健二、西村弥入團

26歲父被控殺死出生4周女嬰　妻子爆料：他夢遊時活活打死女兒！

2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！　TOP1「工作+愛情」爆棚

中保科砸5億建AI科技自動化工廠　預計112年初完工、產量可增3倍

參加中國「千人計畫」海撈至少5千萬　哈佛教授隱瞞遭判有罪

「大咖藝人」現身好市多開唱　網狂+1：以為王力宏！真相慚愧了

陳淞山／「贏了面子輸了裡子」的民進黨公投大戰

國3號南下338.3公里處　天雨自撞騰空翻滾車毀人無礙

生活熱門新聞

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神收槌保留人妻真實身分　鄉民一看：高招

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

5縣市豪大雨　急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

F奶女星饒河街擺攤被認出　大方回應：我就是你想的那個人

王力宏努力3年成功了！「蕾神1舉動」網笑翻

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

第3劑後天起全民開放！專家解答5大QA「怎麼挑疫苗」

BMW塞機車停等區！騎士敲窗驚見「市議員」王世堅尷尬畫面曝光

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

更多熱門

相關新聞

老將軍急售屋原因藏洋蔥　這本書揭房仲業背後「動人篇章」

老將軍急售屋原因藏洋蔥　這本書揭房仲業背後「動人篇章」

近年不少企業都在提倡ESG，房仲業當然也不缺席。最新一集《地產詹哥老實說》，邀請《信義學》一書的作者陳建豪，分享信義房屋的ESG精神，以及企業40年來累積的動人小故事。

走進校園173系所　企業帶頭推動企業倫理教育

走進校園173系所　企業帶頭推動企業倫理教育

林三淡棄鬼城封號看空置率　跨過「這門檻」房價起漲

林三淡棄鬼城封號看空置率　跨過「這門檻」房價起漲

這百貨超狂！　囊括台南2022年地王地后

這百貨超狂！　囊括台南2022年地王地后

14%北市勇者　願接受房貸占家庭支出一半

14%北市勇者　願接受房貸占家庭支出一半

關鍵字：

狼殿下蘭陵王編劇信義房屋信義學

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面