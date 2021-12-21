才因台開案入獄服刑　扁婿趙建銘違法兼職再判撤職停止任用3年

▲前總統陳水扁醫師女婿趙建銘因台開內線交易案入監服刑中。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統陳水扁的醫師女婿趙建銘，因犯台開股票內線交易案被判刑3年8月定讞，今年10月底已入監服刑，教育部另於2019年間，以趙建銘於2004年到2007年具有公務員身分期間，不僅涉犯內線交易罪還違法兼職等行為，將他依《公務員懲戒法》移付懲戒，懲戒法院今判趙建銘撤職並停止任用3年。

教育部將趙建銘移付懲戒的事由，發生於2003年12月1起擔任當時衛生署（今衛生福利部）台北醫院主治醫師，以及2004年12月6日到2007年2月14日，擔任台大醫院骨科部醫師、總醫師與主治醫師期間，這段期間內，趙建銘經銓敘審定為具有公務員身分的醫事人員，而受《公務員懲戒法》約束。

懲戒法院判決指出，趙建銘是在2005年間，透過時任台開公司董事長蘇德建得知尚未公布的利多消息，並告知父親趙玉柱出資，以趙建銘母親簡水綿的證券帳戶，和游世一、蔡清文等人依事先談妥的張數配置，共買進台開股票1萬2100張，內線交易獲取的財物與財產上利益，合計1億0318萬餘元。

此外，趙建銘於2003年12月到2006年5月，擔任生寶生物科技股份有限公司臍帶血廣告代言人，並以自己和生寶公司簽約的合照，提供生寶公司做為廣告印刷文宣及網路宣傳使用，藉此收取代言費超過1400萬元，若加計不具備公務員身分期間的代言費，更多達1900萬元。

懲戒法院認定，趙建銘在台開股票內線交易案雖無直接實際獲利，仍不能解免違法行為責任，而《公務員服務法》規定公務員除法令規定，不得兼任其他公職或業務，趙建銘為生寶公司代言臍帶血廣告逾2年5月，收取報酬達1400萬元，即使行為期間未經主管機關告誡、糾正，也不能合理化違法行為與卸責。

懲戒法院指趙建銘本案行為時擔任醫師，又是當時第一家庭成員，言行深受全民矚目，卻沒謹守誠信，不但觸犯重罪，又違法兼職謀取不當利益，重創機關及公務員形象，使民眾產生公務員不專心公務、政府機關公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損及機關與政府信譽，應予懲戒，今判趙建銘撤職並停止任用3年。

趙建銘同案另被移付3件懲戒事由，包括(一)介入署立桃園醫院院長人事任用；(二) 收受藥商回扣；(三)介入國票金融控股股份有限公司董事長人事，懲戒法院指台北地檢署偵辦結果，無法證明趙建銘在這3件事由裡有犯罪情形，且都已不起訴或簽結，懲戒法院今一併判決這3部分事由不付懲戒。