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離岸風電百分百國產化最後一塊拼圖　首艘佈纜船明年抵台

▲▼業者全力配合政府進行離岸風電國產化政策，斥資購買全台首艘佈纜船，預計明年3月抵台。（圖／東方風能提供）

▲▼業者全力配合政府進行離岸風電國產化政策，斥資購買全台首艘佈纜船，預計明年3月抵台。（圖／東方風能提供）

記者鄧木卿／台中報導

全台有340萬人不同意重啟核四，政府也誓言推動離岸風電，但業者跑得比政府快，繼5月斥資30億元購買全台第一艘離岸工程船之後，昨天再向挪威買進全台首艘佈纜船Polar Onyx（北極瑪瑙號），預計明年3月抵達台灣，補足離岸風電最後一塊拼圖，業者率先完成離岸風電工程佈局，更希望政府給予業者更多鼓勵和協助，共同邁向完全國產化目標。

▲▼業者全力配合政府進行離岸風電國產化政策，斥資購買全台首艘佈纜船，預計明年3月抵台。（圖／東方風能提供）

東方風能公司繼5月斥資買進國內第一艘大型離岸工程船「東方建設者號」之後，12月21日又公布完成佈纜船Polar Onyx（北極瑪瑙號）的採購，持續擴張離岸風電市場的船隊規模，北極瑪瑙號目前在挪威，預計明年3月開抵台灣，並投入兩座風場佈纜的支援工作，計畫2024年全面展開台灣的離岸風電佈纜工程。

▲▼業者全力配合政府進行離岸風電國產化政策，斥資購買全台首艘佈纜船，預計明年3月抵台。（圖／東方風能提供）

東方風能執行長陳柏霖表示，斥資購置全台首艘佈纜船，只是要表明東方風能深耕綠能產業的決心，同時也成功整合海纜佈放所需施工船機的最後一塊拼圖。

▲▼業者全力配合政府進行離岸風電國產化政策，斥資購買全台首艘佈纜船，預計明年3月抵台。（圖／東方風能提供）

北極瑪瑙號2014年建造於挪威，130米長、25米寬，並配有DP3動態定位系統及250噸波浪補償吊車，採用柴油電力推進系統，配置有48個單人艙，41個雙人艙，甲板面積高達1700平方公尺，有直升機停機坪及兩個超深海工作型ROV水下無人載具佈放系統。

宏華營造總經理陳宗邦說，這艘佈纜船是台灣史上第一艘高階佈纜船，期待看到它在台灣的風場上執行佈纜任務，唯有落實完全的國產化，才能讓一個產業健全的永續發展，這無疑是台灣離岸風電海事工程進程的重要里程碑。

宏華雖然配合響應政府本土化的政策，但更期盼政府能展現落實的決心，例如，在離岸風場第三階段的遴選競標中，訂定有25個國產化項目，其中海事工程卻僅佔區區6項，這對海事工程的鼓舞顯有不足，希望透過業者自行高價購買，喚起政府對本土化國家隊的重視，給予支持政府政策的廠商，更多實質的鼓勵與資源協助，讓一座完全本土化的風場，呈現在國人的眼前。

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