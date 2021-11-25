台灣隊進軍亞洲盃？離岸風電業者嘆政府放任外商蠶食本土

▲一艘風電工程船舶造價數億到數十億元，如果政府不採取相關保護政策，會讓外商蠶食本土業者。（圖／台船網頁）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文曾宣示要扶植風電國家隊進軍亞洲，政府政策是有了，但沒有真正落實，有業者就說，外商利用台灣人頭合組公司，掌握主導權；刻意施捨小合約綁住台商，讓造價上億甚至數十億的台灣船舶，無利可圖，如同國艦國造一般，政府應該好好重視執行，才能在已經落後的離岸風電工程上急起直追，擁有自主的風電產業，才不會任由外商隨意宰割。

離岸風電海事工程的投資甚鉅，每艘船動輒幾千萬甚至數十億，以台船為例，近期就投入了60億元造船，這樣的重大投資如果沒有明確妥善的保障，在外籍船舶大軍壓境下，將可能血本無歸，政府雖然有心扶植本土風電工程的發展，也要求需優先使用本國籍船舶，但卻停留在只說不做的階段。

一名風電業者就說，常見的外商鑽漏洞的方法就是在台灣找人頭成立合資公司，表面上依政府規定，台灣人投資金額和船舶都至少要51%，但其實部份外商私下和台商協議金額，台商根本出不了那麼多錢，導致風電開發的真正主導權是外商。

此外，外商刻意在國內市場不透露合約內容，私下先在國外招標完成，再以突襲方式，無預警宣布合約內容，讓台商措手不及，外商也藉此規避國產化的要求，名正言順的引進低價的外籍船舶。因此政府必須要求開發商依開發時程提出需求計畫，讓國內廠商提前因應。

最後是選擇性提供合約，一艘船動輒上億甚至數十億元，外商卻只提供金額少的短期合約綁住台商，讓台商無法承攬較長期的工程，那麼外商又可以順理成章的以低價引進外籍船舶，花錢要找低價雖合理，但長此下來，台灣如何發展自主產業，台灣風電才剛要起步，沒有一條龍的供應鏈，船舶成本高，人才也不夠，找台灣船舶，當然比較貴，這點，政府應該採取保護政策，保障台商有合約，才能穩定發展。

政府面臨2025年非核家園的綠電壓力，讓外商以施工進度壓迫政府主管機關讓步，希望盡可能使用外籍船舶，進度才不會落後，但真實原因多半仍是外籍船舶價格低廉的成本考量，如果政府要達到扶植風電國家隊以進軍亞洲的目標，必須確實落實保護政策，否則不但淪為口號，更成為被外商把玩手中的囊中物。