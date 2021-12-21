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外籍夫居檢下樓挨罰10萬　逾期未繳已離境...台籍妻說服分期解決

▲▼ 西班牙籍 。（圖／行政執行署士林分署提供）

▲西班牙籍丈夫違反居檢規定挨罰10萬後離境，2月份經士林分署人員耐心與台籍妻子溝通，已在12月分期繳完罰鍰。（圖／行政執行署士林分署提供）

記者黃宥寧／台北報導

西班牙籍男子因違反居家檢疫遭北市衛生局裁罰新台幣10萬元，因未繳納，衛生局1月間移送士林分署執行，赫然發現義務人在移送執行前已離境，僅剩台灣籍配偶與新生子女仍在台。台籍妻子表示，因婆家在歐洲染疫，丈夫才緊急返回西班牙照顧，經雙方溝通下，男子同意分期繳納，執行同仁更當場贈送新生兒點心等嬰兒食品，鼓勵台籍妻要照顧自己與新生子女。

士林分署新聞稿指出，西班牙男子以為居家檢疫期間還是可以在建築物內活動，2度替妻子提重物搭電梯到地下停車場，遭台北市政府衛生局裁罰新台幣10萬元。由於他逾期未繳納，台北市政府衛生局在今年1月間移送士林分署執行。經查發現，男子在移送執行前已離境，僅剩台籍配偶與新生子女仍在住台灣。

2月份士林分署上門拜訪，西班牙男子妻子表示，因丈夫的父母在歐洲染疫，病情嚴重，丈夫只好緊急返回西班牙協助照護，絕對非惡意違反防疫規定又離境；另妻子表示，自己因在家照顧新生子女，並無經濟收入，實在無法一次償還全部罰鍰，也無法立即提出清償計畫。

士林分署執行同仁體恤西班牙籍妻子，暫時需放下工作獨自1人照顧襁褓中幼兒的困境，伸出援手主動關心，也積極勸說並向她分析利害關係，女子才透過越洋聯繫，說服丈夫辦理分期繳納，執行同仁也當場贈送新生兒點心等嬰兒食品，鼓勵義務人配偶要好好照顧自己與新生子女。

對此，士林分署表示，西班牙籍男子在本月間已分期繳完10萬罰鍰，且在父母康復後返台與妻小團聚。

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