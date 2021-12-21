「天道盟公主」虐死毒友棄屍　2年刑期改加重判12年

▲竺姓女子打死毒友後，找人棄屍山野，半年後才被發現。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市自稱「天道盟公主」的竺姓女子，2017年間疑似貪圖癌症末期、共同吸毒的友人吳姓男子家的祖產，多方接近，最後更持鈍器敲擊吳男胸口，打死吳男後，與另名友人將他棄屍。一審查無傷害致死意圖，輕判竺女2年；高院二審21日改認定竺女有傷害致死意圖，加重改判12年刑期。可上訴。

現年48歲的竺姓女子，據了解，因為認識有黑道背景的親戚，在地方上自稱「天道盟公主」、「甜甜」，竺女的男女關係複雜，再加上有多項前科，與丁姓、吳姓男友人因為吸毒的關係，成為好友，吳男借住在竺女、丁男住處中。

而檢警調查發現，吳男2016年間發生車禍，竺女假意幫忙，原本談好10萬元的賠償，在竺女介入下，吳男變成要賠500萬元，還因此簽下本票。地方上盛傳，因竺女看中吳男祖產，打算侵吞其房產，才會用計逼吳男交出房產。但吳男向竺女坦白，房子已經過戶給姊姊，竺女白忙一場，惱羞成怒，與丁男合作綁走吳男。

而案發於2016年10月初，竺女對被綑綁的吳男多加凌虐，以不明鈍器敲擊吳男胸口，吳男因癌末又體弱，被打成胸部鈍性傷，造成兩側肋骨多處骨折、連枷胸而呼吸衰竭死亡。竺女見虐死吳男後，聯繫丁男到場，並交給丁男3千元，要他租車將吳男棄屍。丁男將車輛開到復興區山區爺亨部落的產業道路，將屍體丟入山谷中。因吳男的姐姐長達半年無法找到弟弟，報警處理後，警方另案逮捕丁男，丁男才坦承犯案，並帶領警方找出屍體。檢警對竺女、丁男，依照殺人、棄屍等罪，提起公訴。

一審法院審理後，僅認定2人犯下棄屍罪，將竺女判刑1年、丁男判刑2年。案經上訴二審，高等法院審理後，根據其他證人供詞，改認定竺女對吳男有致人於死之故意，因此改認定她犯傷害致死、棄屍2罪，重判有期徒刑12年；另外丁男也被依棄屍罪，判刑10月。可上訴。