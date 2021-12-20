重讀蕾神千字文！他揪1段「給王力宏的祝福」嘆：早給足了台階

▲有網友認為，李靚蕾一開始就給足王力宏台階。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

王力宏和李靚蕾「宏蕾之鬥」延燒3天，男方終於在20日午間發出道歉聲明，並說會暫時退出工作，留時間陪伴父母和孩子。就有網友重看李靚蕾兩天前的長文，其中一段話讓他頗有感，認為王力宏早點道歉，也不至於搞到面子裡子輸一屁股，不禁在PTT的Gossiping板上問卦「蕾神其實一開始就給足了台階了吧？」

李靚蕾兩天前的長文，其中一段「我希望我們都能夠重生，各自安好。你能改掉對你身心都不健康的習慣，專注在你的音樂上，名利和各式各樣的對象沒辦法帶給你你真實的快樂，只會帶你走向一個無底的深淵……希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起。」

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這位網友重看後，忍不住直嘆，「欸欸！蕾神其實兩天前發的文，放到現在看，根本就給足了台階。」認為王力宏一開始只要發個道歉文，「鏡頭前哭個兩下、順著台階下，不就啥事都沒了？」搞成現在面子裡子輸了一屁股。

話鋒一轉，原PO提到「蕾神之鎚」也許崩掉了王力宏的演藝事業，「但也敲碎了宏宏一直以來的偽裝，讓他得以擁抱真實的人生，會不會其實宏宏這波也不虧呢？」

貼文一出，不少人也點頭如搗蒜，「4，好話不聽，偏偏要爆料，ㄏ」、「一開始有給，自己不下去的」、「這發言真的溫情到極點欸，真的愛過= =」、「李是手下留情，王反而是亂抹往死裡打的樣子」、「從她第一篇就知道了啊！就是給你樓梯，讓你自己順順下來，結果給臉不要臉」、「她算很厚道了啦！看她文章脈絡就知道」、「蕾神最後的溫柔。」