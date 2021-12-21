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LINE免費貼圖來了！　限時7款快下載

▲▼免費LINE貼圖又來了！（圖／LINE STORE）

▲免費LINE貼圖又來了！（圖／LINE STORE）

記者邱晟軒／綜合報導

LINE免費貼圖優惠又來了！LINE本周精選了7款貼圖，其中包括了《生活市集 ╳ 卡洛特狂歡過聖誕》、《OB嚴選×大頭兒嗨玩跨年趴》、《小三美日×短耳貓頭鷹❤開心迎向2022》、《LINE購物直播 × 醜白兔》、《Hokii！哇企鵝啦！》，只要加入好友或解鎖任務就能免費下載試用。

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《生活市集 ╳ 卡洛特狂歡過聖誕》（立即擁有）
下載條件：加入「生活市集每日報」官方帳號，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天

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《【Anden Hud小海狗】暖萌祝福篇》（立即擁有）
下載條件：加入「AndenHud」官方帳號，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天

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《Hokii！哇企鵝啦！》（立即擁有）
下載條件：加入「台灣企銀」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天

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《OB嚴選×大頭兒嗨玩跨年趴》（立即擁有）
下載條件：加入「OB嚴選」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天

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《小三美日×短耳貓頭鷹❤開心迎向2022》（立即擁有）
下載條件：加入「小三美日」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：180天

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《台新銀行 × 米犬日常 動感過節慶》（立即擁有）
下載條件：加入「台新銀行」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：180天

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《LINE購物直播 × 醜白兔》（立即擁有）
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