上市英瑞國際涉掏空等案　前負責人父女檔各10萬交保限制出境

▲台南地檢署檢察官指揮檢調人員搜索英瑞公司在台營運處所，查扣證卷一批，翁姓被告父女被交保限制出境出海。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦上市公司涉犯證券交易法背信、非常規交易及內線交易等情事，於12月16日兵分六路發動搜索英瑞公司在台營運處所等，並傳喚9人到案說明，經檢察官漏夜偵訊後，認被告翁姓前負責人父女2人涉嫌重大，然無聲押必要，分別諭知10萬元交保並限制出境出海，專案小組將擴大偵辦以保障投資大眾權益。

法務部調查局台南市調查處，2021年11月間，接獲金融監督管理委員會證券期貨局函送，汽車水箱製造商貝里斯商英瑞國際股份有限公司涉犯證券交易法特別背信、非常規交易及內線交易等情事，該公司2021年6月間因找不到會計師願意簽證，加上獨立董事難產，遭台灣證券交易所停止買賣迄今，證交所根據其揚州子公司會計資料分析發現，該公司於2020年8月間出售揚州廣陵工業區廠房及土地部分款項人民幣1437萬餘元竟遲未收回，疑遭前翁姓董事長挪用償還其私人投資揚州另家公司所積欠債務，另自2020年6月間起，揚州的子公司陸續遭上游供應商控告未償還貨款，該訊息本應立即於公開資訊觀測站公告，但翁姓被告竟拖延至2021年3月間才公告，並指使其家人大量出脫手中持股，涉嫌內線交易。

台南市調查處接獲情後，考量英瑞公司恐於明年1月間下市，擔心公司遭進一步掏空而不敢大意，立即報請台南地檢署弘股檢察官錢鴻明指揮成立專案小組火速進行調查，待時機成熟即於12月16日兵分6路，搜索英瑞公司在台營運處所等，並傳喚9人到案說明。

經檢察官漏夜偵訊後，認被告翁姓前負責人父女等2人，於2017年間開始，陸續因投資策略失利，加上2020年間又遭遇新冠肺炎疫情影響，導致公司財務出現問題，翁姓被告為償還銀行到期債務，加上避免設定質押股票遭變賣而涉犯證券交易法犯嫌重大，然無聲請羈押之必要，分別諭知10萬元交保並限制出境出海，專案小組將持續追查該公司有無其他掏空及脫產等情事，以保障投資大眾權益。