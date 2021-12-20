談好友王力宏..林書豪「無奈苦笑」　公關阻採訪媒體見面會快閃

記者任以芳／北京報導

林書豪日前感染新冠肺炎已經康復，並且成功增重8.5公斤。北京首鋼球隊今（20日）特地安排林書豪與在陸台青球迷見面會，首次公開露面的他，狀態心情看起來都不錯。由於林書豪染疫期間，好友王力宏第一時間送上「早日康復」的祝福。因此，台媒趁勢追問林書豪是否有關心王力宏？結果，首鋼公關開始阻擋，面對媒體連翻詢問，原本想開口的林書豪只好配合低調，最終一直保持無奈苦笑。

▲ 面對媒體追問好友王力宏劈腿風波，林書豪全程無奈苦笑。（圖／記者任以芳攝）

林書豪8月初確診新冠肺炎住院30天，如今經過積極治療和修養已經完全康復，重返球場。北京首鋼球隊今天特地安排隊長翟曉川，陸籍球員方碩、王驍輝，還有台籍球員林書豪、周儀翔和在陸台青球迷相見歡。許久未露面的林書豪表在有些嚴肅，精神狀態都非常好，看得出來有成功增胖。

接受媒體採訪時，由於好友王力宏劈腿事件成為兩岸重點新聞。台灣媒體開始追問林書豪，「當時在醫院治療時，王力宏有送上關心，最近是否有關心他？」、「最近是否有和他聯繫？」、「身為好友能否幫王力宏加油打氣。」

面對媒體一連串窮追猛問，首鋼工作人員開始阻擋，擔心活動失焦，要求媒體不要再繼續提問王力宏相關問題。當時場面一度混亂。剛開始，林書豪感覺有點原本想開口，最後看到工作人員「賣力」阻擋，站在原地無奈苦笑，大約持續一分多鐘，才換下一個問題。

▲ 林書豪新冠肺炎治癒後首次曝光，狀態良好。（圖／記者任以芳攝）

先前林書豪在醫院治療期間，當時演藝圈好友林俊傑、王力宏和籃球運動員翟曉川、趙繼偉都第一時間湧入關心。其中，王力宏搶先祝福「早日康復」，其他好友也送上祝福，林書豪還開玩笑的說，醫院網路狀況都不能和林俊傑打遊戲。

至於隔離期間治療心情？林書豪首次分享心路歷程，「之前症狀像是感冒，雖然感染只有幾天，檢疫一直出現陽性，等到連幾個陰性才康復。新冠肺炎症狀沒影響我，但體重掉了20磅，約9公斤，這是影響最大，心情非常非常不好，計畫行程打亂，自己的努力也浪費了，什麼都不能做只能隔離，只希望快點好。」

談到目前大陸CBA籃球界的氛圍，林書豪表示，現在很難一直封閉，對球員當然有影響，現在也無法回到疫情以前有很多球迷，過程中要有耐心堅持下去

林書豪說，現在隨著年齡漸長，不再只是關注自己的表現，關注籃壇發展。他也強調，自己身為黃皮膚球員，非常高興亞洲的籃球運動發展越來越好，每年都有發掘很多在技巧、天份上有很好表現的球員，希望全世界更專注黃皮膚的球員。

▲ 林書豪與隊員和兩岸青年交流。（圖／記者任以芳攝）

距離大陸賽季CBA聯賽第二階段比賽倒數計時，北京首鋼男籃展開密集緊張的訓練。即使再忙碌，首鋼球員抽空與青年學子交流。北京首鋼球隊邀請在京學習、工作的40多名兩岸青年訪問首鋼籃球中心。

現場也安排五名明星球員隊長翟曉川，首鋼台柱林書豪，重點球員方碩、王驍輝、周儀翔與兩岸青年球迷見面，林書豪一出場掌聲和熱情歡呼，現場安排互動環節，青年們和林書豪、周儀翔等人一起帶球上籃，氣氛十分熱鬧。

▼林書豪陪球迷互動 。（圖／記者任以芳攝）