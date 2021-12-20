王力宏「澄清文被抓錯誤」廣告小妹痛打　網笑翻：又要被蕾神槌了

▲廣告小妹點出王力宏文內不合理的地方。（圖／翻攝自臉書、IG／廣告小妹、李靚蕾）



記者鄒鎮宇／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾爆出冷暴力、約炮、召妓、缺席孩子生日等行徑，於19日深夜發出聲明澄清。對此，廣告小妹發現文內不合理的地方，「在紐約市登記。喔，那是跟我同一個地方呢」，「在紐約市結婚是要先預約時間，再去 marriage bureau 跑流程。必須提前 24 小時預約啊大哥！你是哪來的當天？」

王力宏19日深夜發文表示，李靚蕾與他在依起沒多久就懷孕，並以此威脅他結婚，「我當時很害怕,但是我看她是認真的，說我們一定要那天，當天登記」，「我無法想像我會永遠見不到孩子。我看她這麼激動又拳打腳踢，我就點頭了，答應了，當天就在紐約市登記了」，並強調這些在2016年的婚姻顧問討論中有錄音存證。

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對此，廣告小妹表示，她看到關鍵字是「紐約市登記」，以及「當天被迫登記」，就保持高度懷疑，因為在紐約市結婚是要先預約時間，再去 marriage bureau 跑流程，這些都必須提前24小時預約，「大哥！你是哪來的當天？還要帶上證婚人。就算不是在 marriage bureau，也要找到有執照可以宣誓你們結婚的人。」

▲王力宏稱當天被李靚蕾威脅，當天就在紐約登記結婚。（圖／翻攝自微博）



廣告小妹說，他覺得王力宏的文肯定是親自撰寫，「不是為省錢，而是真相只有自己最清楚，可以隨時應對免去溝通過程。最重要的是，只有自己最可靠」，「明明中文不好為什麼還要自己寫稿？因為其他人都信不過啊」。

網友看完紛紛留言，「看明天蕾神怎槌他吧」、「我也很讚嘆他能當天訂到防疫旅館」、「唉...大家期待已久，力道卻這麼弱」、「講當天登記是要營造浪漫的感覺，都沒在看電影嗎」、「多數州都需要預約的吧？我老公還故意第一次預約讓它過期作廢，再拖一個月才預約第二次時間去法院」、「王伯伯說他有回家要求父母同意，王伯伯還是唯一同意的人呢」、「真的…根本無法當天結婚，要前一天預約，跑過流程的我表示認同」。

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