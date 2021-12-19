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「王與后的華麗對決」　人體花藝舞台表演秀吸睛

▲中華花藝屏東分會「王與后的華麗對決」吸睛。（圖／中華花藝設計協會屏東縣分會提供，下同）

▲中華花藝屏東分會「王與后的華麗對決」吸睛。（圖／中華花藝設計協會屏東縣分會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中華花藝設計協會屏東縣分會於12月19日，在屏東維多利亞餐廳舉辦一年一度聖誕宴，今年由現任理事長鄧美娥團隊籌劃了「王與后的華麗對決」，僅邀請吳尚洋、張哲嘉、宋家伶、魏玉娟、盧大衛以及呂本雯等6位全國頂尖花藝設計師，搭配輔英科技大學6位學生擔任模特兒，進行「人體花藝舞台表演秀」，場面熱絡，相當吸睛。

▲中華花藝屏東分會「王與后的華麗對決」吸睛。（圖／中華花藝設計協會屏東縣分會提供，下同）

▲中華花藝屏東分會「王與后的華麗對決」吸睛。（圖／中華花藝設計協會屏東縣分會提供，下同）

人體花藝舞台表演秀，由吳尚洋等花藝設計師，以專業的技法、結合多樣花材，展現出色彩、形態與人物氣質的融合，透過人體花藝裝飾，將精緻的花材配飾點綴在適當的位置，襯托出人體的美好，從而成為人體裝飾的一部分，相應出活動主題「王與后的華麗對決」，令人眼睛為之一亮，相當吸睛。

▲中華花藝屏東分會「王與后的華麗對決」吸睛。（圖／中華花藝設計協會屏東縣分會提供，下同）

▲中華花藝屏東分會「王與后的華麗對決」吸睛。（圖／中華花藝設計協會屏東縣分會提供，下同）

今天的活動中，除人體花藝舞台表演秀，另展示由花藝協會多位名譽理事長以及理監事所精心佈置的靜態花藝展，多元且獨特的花藝風格，令人嘖嘖稱奇，美不勝收，讓與會會員在品嚐美味的聖誕餐宴之餘，也同步歷經一場美麗的視覺饗宴，開啟另類的花藝之窗。

中華花藝設計協會屏東縣分會成立至今已近40年，除了舉辦不定期的花藝表演、展覽、講習，也致力於多元化的花藝交流，未來仍會致力於花藝的推廣，期許帶動國內花藝潮流及花藝的蓬勃發展，歡迎有意者參加。

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