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社會 社會焦點 保障人權

辛苦持家9年！人妻見幼兒園畢業照驚呆　老公竟在外另組家庭生2娃

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲新北人夫與小三另組家庭還生下2名子女，正宮直到見到一張幼兒園畢業照才知情，崩潰提告。（示意圖／翻攝自pexels）

記者陳韻如／新北報導

新北一名正宮與丈夫婚後因故分居桃園、新北兩地，但丈夫每逢周末都會返家與她一享天倫樂，而她也因信任對於丈夫行蹤不會多加追問，沒想到9年後卻意外發現丈夫參加不明幼童幼兒園畢典的合照，經詢問後，丈夫才坦承外遇，且有2名私生子女，讓正宮當場崩潰，憤而對丈夫、小三提告求償。法院審理後，正宮獲賠40萬元。全案可上訴。

正宮指控，她與丈夫2011年3月間與丈夫結婚，並育有2名子女，感情生活尚屬融洽，雖婚後分居桃園、新北兩地，但丈夫每逢周末都會返家一享天倫樂，而她也因信任丈夫，不會經常查勤。直到9年後，因小孩使用丈夫為其所申辦的手機時，她竟赫見手機雲端相簿中，出現丈夫與不明幼童的合影，甚至還有丈夫參加某幼兒園畢業典禮的照片影片。

正宮當下大感詫異，在臉書上搜尋該幼兒園網頁，才得知丈夫外遇，於是忍著怒火詢問丈夫，丈夫這才坦承在外偷吃，且還生下2名私生子女。此外，她也於臉書發現小三身分，她認為，丈夫臉書明明公開顯示已婚身分，且每周都會返家陪半她與子女，而小三具有一定智識水準，不可能相處多時卻不知道丈夫的已婚身分，因此憤而對2人提告求償。

對此，人夫辯稱，早在與正宮結婚前，就已與小三交往多年，雙方秉持著不婚主義，彼此保留給對方極大空間，不會多加探聽或告知，且因兩人的工作性質，相處模式僅偶爾相聚，而非日夜一起生活，因此小三不會知道他已與他人結婚，僅約定好要共同扶養小孩。不過2人也於2016年分手，但考量孩子還小，才繼續以「父親」及「母親」角色各盡父、母之責，除孩子的生活日常、學校事務等會有交集外，其餘感情一概不曾過問。

人夫另外反咬正宮，婚後經常以言詞輕蔑謾罵他，且正宮個性陰晴不定，生活相處上有很大的問題，導致2人婚後經常大吵、感情不睦，這些親友們也都知情，再加上雙方工作關係2人並未同居，感情更轉為淡薄，平常均各自生活，除與小孩間的相處外，少有家庭溫暖，正宮的行為對於婚姻關係破裂的不圓滿，也應負過失責任。

至於小三部分，她則與人夫口徑一致，並強調自己真的不知道人夫的已婚身分，再者，臉書狀態是使用者可以隨心所欲更改，並沒有實質證實的作用，正宮也無法另外舉證她知悉人夫為有婦之夫，因此拒絕賠償。

不過法官審理後並不採信2人說法，若照2人所述，早在人夫婚前就已交往多年，小三應對於人夫的生活作息有相當了解，對於人夫的已婚情形，實在不可能完全沒有耳聞，且人夫的臉書尚也清楚表達已婚狀態，也沒有刻意隱瞞，小三也應是知情的，因此對於2人所述實在難以採信，最終仍判2人須連帶賠償正宮40萬元。全案可上訴。

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