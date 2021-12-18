路透消息：中國向德國馬牌輪胎施壓　要求中斷與立陶宛關係

▲路透報導，中國向德國馬牌輪胎（Continental）的「大陸集團」施壓，要求停止使用立陶宛製造的零件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

路透取得2名知情人士說法指出，中國向德國馬牌輪胎（Continental）總公司「大陸集團」（CONG.DE）施壓，要求停止使用立陶宛製造的零件。此前，中國與立陶宛就台灣的國際地位問題發生爭議，尤其台灣上月在維爾紐斯（Vilnius）設立代表處後，中國立刻將與立陶宛外交關係降至「代辦」等級。

根據路透17日報導，立陶宛的執政聯盟去年公開支持台灣「為自由而戰」，並支持台灣加入世界衛生組織（WHO），立陶宛首都11月設立「台灣代表處」後，使得中國召回駐立陶宛大使，宣布兩國外交關係降級以示嚴正抗議。而德商大陸集團作為全球最大的汽車輪胎與零件製造商之一，在立陶宛設有車門與座椅控制器等的生產線，並向包含中國在內的全球客戶出口。

德國業內消息人士指出，不僅大陸集團，還有多達12家公司都感受到壓力，主要集中在汽車與農產業。對此，大陸集團拒絕回應。而中國外交部則否認北京曾施壓要求廠商禁用立陶宛生產的零件，但也表示中國企業已經不再信任立陶宛，「我聽說很多中國公司不再把立陶宛視為值得信賴的合作夥伴，立陶宛企業必須回頭審視自己為何會在中國遇到經貿合作上的困難。」

報導指出，立陶宛與中國的直接貿易不多，但立陶宛以出口為基礎的經濟之下，有數百家公司為向中國銷售產品的跨國企業生產家具、雷射器、食品與服裝等商品。立陶宛外交部也稱，由於在當地營運的企業已成功融入國際供應鏈，因此中國的經濟施壓措施可能對企業造成各種干擾。